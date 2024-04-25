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去年曾訪台 比利時國會領袖范荷芙稱遭中國間諜網攻

中央社布魯塞爾25日綜合外電報導
對華政策跨國議會聯盟(IPAC)2022年訪台時合影。圖為台外交部長吳釗燮（右三），比利時國會友台小組共同主席范荷芙(Els Van Hoof)（左四）。美聯社
對華政策跨國議會聯盟(IPAC)2022年訪台時合影。圖為台外交部長吳釗燮（右三），比利時國會友台小組共同主席范荷芙(Els Van Hoof)（左四）。美聯社

比利時聯邦眾議院外交委員會主席范荷芙（Els Van Hoof）今天告訴媒體，中國間諜在2021年駭入她的筆記型電腦。這是中國被控在歐洲從事間諜行為的最新一起案例。

范荷芙曾數度訪問台灣，去年10月率團訪台時，總統蔡英文由總統府秘書長林佳龍陪同接見。

路透報導，范荷芙今天接受法蘭德斯廣播電視台（VRT）訪問時說，她上個月透過美國聯邦調查局（FBI）一份報告才發現這起網攻，距離事發時間已過了3年。

范荷芙表示，「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的400名成員是那起網路攻擊的目標，而她也是聯盟成員，「我也開啟了那些電子郵件，意思就是我在數位世界的一舉一動都被人追蹤了」，「這讓人感覺非常不舒服」。

IPAC是多國國會議員為因應中國變局於2020年成立的聯盟，關注中國重要相關議題。

IPAC與范荷芙沒有立刻回覆路透的置評請求，路透另要求北京當局評論。

目前還不清楚這起網攻的影響程度。比利時「新聞報」（Het Nieuwsblad）則引述FBI報告報導，被駭的筆電從2021年起就被追蹤。

中國與西方強國因為間諜活動產生的爭執已然加劇，西方情報單位加強示警中國政府支持的駭客活動，北京當局則否認所有相關指控。

間諜 比利 FBI

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