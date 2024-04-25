男子古巴度假心臟驟停亡 加國家人卻收到陌生男子屍體

一名加拿大男子在古巴度假時死亡，家人卻收到陌生男子的屍體。圖為示意圖。(Pexels)

來自加拿大 的一家人近日在古巴 度假時，68歲的父親不幸在游泳時心臟驟停死亡，家人在加國籌辦葬禮，沒料到等來的並非父親的屍體，而是身分不明的陌生男子。

68歲的賈朱爾(Faraj Allah Jarjour)和家人到古巴度假，但是不幸在3月22日和女兒一同游泳時心臟驟停並死亡。家人本來準備在這周末給他辦葬禮，但是等來的卻是一名陌生男子的屍體。他的女兒米里亞姆·賈久爾(Miriam Jarjour)試圖給各個相關官員打電話和寄郵件，但都無果，「我們到現在都沒有找到答案，父親在哪裡？」

美聯社報導，賈朱爾的家人回憶，因為事發當地沒有醫療設備，父親的屍體先是被放置在沙灘椅上被蓋起來，當時烈日當空，就這樣放置了八個小時，才等到一輛車來帶他去哈瓦那。在那之後，他們一家人就不知道父親的屍體去向何方。

女兒米里亞姆·賈久爾表示，她按照加拿大領館的指示，付了1萬加幣(約7300美金)，安排把父親遺體送回國，但上周打開送達的棺木，發現裡面並不是父親的遺體，而是一名俄羅斯 男子，看起來至少比父親年輕20歲，而且蓋滿紋身。後來此男子的屍體被送回俄羅斯，但父親的遺體仍下落不明。

當她聯絡古巴的加拿大領事館，對方則怪罪負責搬運屍體的在地公司；她還聯絡了其他政府官員，但目前仍然沒有解決辦法。

目前米里亞姆·賈久爾一家人已經花了超過2.5萬加幣(約1.8萬美金)，包括1.5萬加幣的葬禮費用。