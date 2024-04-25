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世界衛生組織呼籲加強全球禽流感監測

中央社日內瓦25日綜合外電報導
世衛流行病暨疫情準備與預防部門主管范科霍芙呼籲加強全球H5N1型禽流感監測網路。（路透）
世衛流行病暨疫情準備與預防部門主管范科霍芙呼籲加強全球H5N1型禽流感監測網路。（路透）

世界衛生組織（WHO）今天呼籲加強全球H5N1型禽流感監測網路，目前已有多種動物感染H5N1型禽流感。

法新社報導，世衛流行病暨疫情準備與預防部門主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在記者會上表示，雖然對於鳥類和家禽的禽流感監測已經非常發達，全球仍需對其他動物進行監測。監測範圍需延伸至牛奶及乳製品，才能保障人類的安全。

本月稍早，在感染H5N1牛隻產出的生乳和未經巴氏殺菌的牛奶中，發現了高濃度病毒。

范科霍芙建議使用巴氏殺菌法，此法藉由加熱消滅細菌，相當安全。她不認為在乳牛身上檢測到病毒會改變世衛風險評估的結果，但最近的發現令人擔憂。

目前還沒有證據顯示H5N1型禽流感會在人與人之間傳播。

H5N1型病毒於1996年首次發現，自2020年以來，鳥類中出現越來越多相關疫情，受感染的哺乳動物數量也在增加。H5N1病毒株已經造成大量家禽死亡，以及野鳥與陸地和海洋哺乳動物遭到感染。

美國當局本月稍早表示，一名德州乳牛牧場的工作人員感染禽流感，正在復原中。這是美國境內第2起人類檢測禽流感病毒陽性的案例。

流感 世衛 檢測

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