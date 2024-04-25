我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基伊橋坍塌後 首艘貨輪今早駛出巴爾的摩港

錫箔紙揉一球扔進洗碗機 刀叉清潔又閃亮

澳洲海灘又現鯨魚集體擱淺 逾150頭領航鯨受困 已死26頭

編譯徐榆涵／即時報導
澳洲西澳省（Western Australia）西南部海灘傳出大規模鯨魚擱淺事件，有多達150頭領航鯨受困沙灘，其中26頭已死亡。美聯社
澳洲西澳省（Western Australia）西南部海灘傳出大規模鯨魚擱淺事件，有多達150頭領航鯨受困沙灘，其中26頭已死亡。美聯社

澳洲西澳省（Western Australia）西南部海灘傳出大規模鯨魚擱淺事件，有多達150頭領航鯨受困沙灘，其中26頭已死亡。

西澳公園和野生動物管理局證實，在戴士伯（Dunsborough）附近的托比灣（Toby's Inlet）發現大量領航鯨擱淺受困，一名發言人稱，離岸約1.5公里處約有20頭，另一群約110頭聚集在離岸較近的地方。

野生動物官員、海洋科學家和獸醫正在現場評估擱淺鯨魚的狀況。該發言人提到，去年7月珀斯（Perth）南方470公里處的切恩斯海灘（Cheynes Beach）也發生一起大規模擱淺事件，當時近百頭領航鯨受困，最終有45頭不得不接受安樂死。

西澳公園和野生動物管理局在臉書發文稱，「大規模鯨魚擱淺事件的首要任務始終是人類安全，其次是動物福利。希望所有工作人員和志工都能安全回家。」

澳洲史上最嚴重的鯨魚擱淺事件即發生於戴士柏，1996年時有多達320頭長肢領航鯨困於海灘潛水區，最終僅20頭存活。

針對鯨魚大規模擱淺，世界各國學者提出許多不同理論，但截至目前，無人能夠證實鯨魚擱淺的確切原因。

澳洲西澳省（Western Australia）西南部海灘傳出大規模鯨魚擱淺事件...
澳洲西澳省（Western Australia）西南部海灘傳出大規模鯨魚擱淺事件，有多達150頭領航鯨受困沙灘，其中26頭已死亡。路透

澳洲 臉書 福利

上一則

衛星影像：俄國運送北韓軍火貨輪在中國船廠維修

下一則

世界衛生組織呼籲加強全球禽流感監測

延伸閱讀

雪梨主教遇襲事件 澳洲反恐小組再逮捕7名青少年

雪梨主教遇襲事件 澳洲反恐小組再逮捕7名青少年
澳幣強升 澳洲通膨粘著Q1升幅大於預期 使降息無望

澳幣強升 澳洲通膨粘著Q1升幅大於預期 使降息無望
比預算高數十億 陸軍工兵團填沙惹議

比預算高數十億 陸軍工兵團填沙惹議
澳洲勒令X平台隱藏「主教遇襲」部分貼文 馬斯克稱將上訴

澳洲勒令X平台隱藏「主教遇襲」部分貼文 馬斯克稱將上訴

熱門新聞

伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29
以色列19日上午對伊朗發動報復行動，以飛彈攻擊伊朗空軍基地及核子計畫中心伊斯法罕市。（路透）

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

2024-04-19 12:17
1艘擠滿約110名偷渡客的小船在英吉利海峽發生意外，包含1名孩童在內共5人溺斃。（美聯社）

英將遣送非法移民至盧安達 這3國也把難民送海外

2024-04-24 02:29

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜