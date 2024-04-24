受北非沙塵影響 雅典橙色天空全城宛如火星

希臘雅典23日受到來自北非的沙塵暴影響，全城陷入一片橘色。（新華社）

受強烈的南風帶來撒哈拉沙漠的沙塵影響，希臘首都雅典及該國其他城市23日天空蒙上一片橙色，當地官員稱這是2018年以來其中一次最嚴重的同類事件。芬蘭也出現異常天氣，南部近日罕降4月雪，首都赫爾辛基的陸空交通因此受到影響。

Ok this is actually insane.



Athens, Greece pic.twitter.com/ym7HFPRJ5A — 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐞 𝐢𝐬 𝐮𝐬𝐞𝐥𝐞𝐬𝐬 🌎🗑 (@idropFbombs) 2024年4月24日

根據美聯社等媒體綜合報導，希臘多處受到橙黃色霧霾籠罩，能見度降低，全城宛如火星呈現一整片橘色，但當局發出呼吸風險警告。

雅典國家天文台天氣研究主任拉古瓦爾多斯（Kostas Lagouvardos）稱這是2018年3月21至22日以來，撒哈拉沙漠飄來沙塵濃度最高的其中一次「雅典就像是火星殖民地」。

同時，由於強勁的南風也助長了希臘各地的山區野火，在24小時內共發生25起山林火災。

據悉，沙塵24日起逐漸減少，到中午開始將僅限於東部。

不過，北歐國家芬蘭在4月下旬卻出現異常的降雪天氣，為部分地區帶來逾20厘米降雪。赫爾辛基有電車無法行駛、巴士和地鐵 服務延誤，赫爾辛基機場有航班取消和延誤。

北歐芬蘭現在是晚春，即將進入夏天，卻突然下起了大雪，把首都赫爾辛基變成了銀色世界。

Tämä ei vain käy päinsä!



Raportti kentältä: Teki kaivinkoneella työtä jalkakäytävällä, joka vilkas koulutie. Jalankulkua ei estetty työalueelle eikä ohjattu turvallisesti sen ohi. Kaivinkonekuskille 16 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. #Helsinki #koulutie pic.twitter.com/shMkEhqEva — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) 2024年4月24日

樹枝上覆蓋著白雪，路上行人也裹起了禦寒的冬衣，一幅冬天的景緻。唯有綻放的花朵透露出大地即將步入夏天。路旁停放的汽車上、堆著大約2、30公分的積雪，顯示突如其來的寒流帶來不少降雨量。導致大眾運輸停擺好幾個小時。當地氣象單位表示，雪會一直下到24日清晨，之後天氣才會放晴。

另據中央社引述法新社報導，泰國 氣溫飆升，當局25日對首都曼谷發布極端高溫警報，敦促民眾保護自身安全要待在室內。當地預報氣溫將達攝氏39度，體感溫度更可能會飆破「極度危險」等級的攝氏52度。

酷熱指數也稱為體感溫度，意指同時將濕度、風速和其他因素納入考量後，人體對外部氣溫感受到的熱度。

4月通常是泰國一年當中最熱、最潮濕的時候，聖嬰現象又加劇今年的情況。