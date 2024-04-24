我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美援外3法、布林肯抵上海、反以學生在幹嘛？

不需大學文憑薪水佳 3個熱門技工工作

雪梨主教遇襲事件 澳洲反恐小組再逮捕7名青少年

中央社雪梨24日綜合外電報導
澳洲一名16歲兇嫌日前闖入郊區韋克利基督好牧者教堂直播禮拜，刺傷主教艾曼紐等4人。（路透）
澳洲一名16歲兇嫌日前闖入郊區韋克利基督好牧者教堂直播禮拜，刺傷主教艾曼紐等4人。（路透）

澳洲反恐小組今天逮捕7名青少年，他們據稱與被控出於宗教動機襲擊雪梨1名主教的少年有關，另有5人受到警方詢問。

路透報導，亞述基督教教派（Assyrian Christian）教會主教艾曼紐（Mar Mari Emmanuel）4月15日網路直播布道期間遭1名16歲青少年持刀砍傷，後者因此被控犯有恐怖主義罪行。

澳洲警方表示，這次行動由1支400多名員警和安全人員組成的團隊參與，在行動中逮捕了這名青少年的同夥。

法新社報導，這名青少年已因襲擊被拘留，但警方表示另外7名「受到宗教驅使」的青少年目前也被逮捕，稱他們是「更廣泛的同伴和同儕網絡」的一部分。

新南威爾斯州（New South Wales）警察廳副廳長哈德遜（Dave Hudson）在逮捕行動後的記者會上表示：「我可以保證社區不會持續受到威脅，我們今天採取的行動已經降低任何未來或造成進一步傷害的風險。」

哈德遜表示，對於這個網絡的「密集」監視描繪出一幅令人擔憂的畫面，必須立即採取行動，他說：「恐怖主義環境和網路上年輕人的激進化是我們持續面臨的問題。」

哈德遜告訴媒體：「他們在監視期間的行為使我們相信，如果他們要採取任何行動，我們將無法預防。而我們透過調查認為，很可能會再發生攻擊事件。」

澳洲聯邦警署（Australian Federal Police, AFP）反恐專家巴瑞特（Krissy Barrett）表示，這個網絡「具有類似暴力極端主義的意識形態」。

儘管警方認為可能會有攻擊事件發生，巴瑞特表示，他們目前尚未找到任何關於「特定地點、時間或目標」的證據。

澳洲 巴瑞特

上一則

世界糧食計劃署：加薩恐怕6週內跨越3道饑荒門檻

延伸閱讀

澳幣強升 澳洲通膨粘著Q1升幅大於預期 使降息無望

澳幣強升 澳洲通膨粘著Q1升幅大於預期 使降息無望
曼哈頓可負擔公寓 135間開放抽籤申請

曼哈頓可負擔公寓 135間開放抽籤申請
紀念發現紐約港500周年 民代籲維拉扎諾大橋17日免費通行

紀念發現紐約港500周年 民代籲維拉扎諾大橋17日免費通行
紐約地標「The Vessel」將安裝圍欄後重啟

紐約地標「The Vessel」將安裝圍欄後重啟

熱門新聞

伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29
以色列19日上午對伊朗發動報復行動，以飛彈攻擊伊朗空軍基地及核子計畫中心伊斯法罕市。（路透）

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

2024-04-19 12:17
巴西一名女子遭控用輪椅推著已斷氣的叔叔，前往銀行領取貸款。（截圖自X）

巴西女推叔叔遺體進銀行領貸款「扶頭抓筆」露餡 行員秒報警

2024-04-18 04:22
加拿大多倫多皮爾森國際機場去年4月傳出價值逾2200萬加幣（約新台幣5億元）、重達400公斤的金條失竊，時隔一年後警方宣布逮捕6嫌。(美聯社)

機場有內賊...加拿大史上最大黃金竊案6嫌落網 警：手法如Netflix劇

2024-04-19 23:35

超人氣

更多 >
空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛

空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬
預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象
抗議中國大使謝鋒的台裔哈佛女生 曾祖父是228受難者

抗議中國大使謝鋒的台裔哈佛女生 曾祖父是228受難者