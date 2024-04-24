美國會通過對以軍援後 以色列對加薩發動猛烈攻擊

在美國國會表決通過提供以色列130億美元與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）作戰的軍事援助後，以色列今天以空襲和砲擊猛烈轟炸加薩走廊（Gaza Strip）。（歐新社）

在美國國會表決通過提供以色列 130億美元與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）作戰的軍事援助後，以色列今天以空襲和砲擊猛烈轟炸加薩 走廊（Gaza Strip）。

法新社報導，以色列外交部長卡茲（Israel Katz）在社群媒體平台X發文表示，美國聯邦參議院繼眾議院後批准軍援，「向我們所有的敵人發出強烈訊息」。

由於以色列在戰爭中的行為，以及以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）向加薩走廊南部城市拉法（Rafah）派兵的決心，美以關係變得緊張。目前有150萬人在拉法避難，其中許多人住在臨時營地。

以色列稱拉法是哈瑪斯「最後」的主要據點，人們越來越擔心以國即將對拉法發動攻擊。援助團體警告，任何入侵都可能造成「末日般的局面」。

加薩走廊的醫院和安全消息人士今天稍早通報，以色列對拉法和中部紐瑟拉特難民營（Nuseirat）發動空襲。

據法新社記者和目擊者，以色列還猛烈轟炸加薩走廊北部多個地區。以軍表示，其飛行器在過去24小時內「襲擊50多個目標」。

然而，尼坦雅胡堅持會進攻拉法。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述瞭解以色列計畫的埃及官員說法報導，以色列計畫在2到3周內將平民從拉法轉移到附近的甘尤尼斯（Khan Yunis）。