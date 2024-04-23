我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最佳高中冠軍是它 昔日龍頭TJ高中排名慘跌

陪審團無法取得共識 槍殺無證客牧場主人獲無效審判

以哈戰爭200天 外界憂以軍攻加薩南部、籲釋放人質

中央社加薩走廊23日綜合外電報導
以哈戰爭邁入第200天，圖為北加薩一處斷垣殘瓦。(路透)
以哈戰爭邁入第200天，圖為北加薩一處斷垣殘瓦。(路透)

以色列哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭今天邁入第200天，外界越來越擔心以色列軍隊將挺進人滿為患的加薩走廊（Gaza Strip）南部，同時呼籲哈瑪斯釋放被扣押的人質。

據法新社記者和目擊者，以色列軍隊連夜對加薩市（Gaza City）塔法區（Al-Tuffah）、西傑亞區（Shejaiya）和澤圖恩區（Zeitoun）進行猛烈轟炸。

在加薩市西南部和南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）都能聽到砲擊聲和巨大爆炸聲；中部布賴吉難民營（Bureij）附近遭到空襲，紐瑟拉特難民營（Nuseirat）則被砲擊。

以軍表示，他們夜間在加薩南部擊中多個哈瑪斯據點，其戰機也襲擊了哨站和發射站等25個目標。

哈瑪斯和其他巴勒斯坦武裝分子去年10月7日越過邊境，對以色列發動前所未見的突擊，因而引爆戰爭。據以色列官方數據，這起攻擊共造成以方1170人喪生。

還有約250人在這場突襲中遭到劫持，目前仍有129名人質被囚禁在加薩，以國稱其中34人已不在人世。

哈瑪斯治下的加薩衛生部今天表示，以哈戰爭已造成當地至少3萬4183人喪生。

根據加薩衛生部的聲明，這個數字包括過去24小時內的至少32死，且自以哈戰爭爆發迄今，加薩走廊已有7萬7143人受傷。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天在社群媒體X發文呼籲釋放以國人質。

她寫道：「這200天裡，世界為人質的家人停下腳步。他們想念親人的笑聲、擁抱，和開門時鑰匙撞擊的叮噹聲。」

「只要人質還沒重獲自由，我們就不會放棄。只有讓人質回到家，才有實現和平的可能。」

加薩 哈瑪斯 以色列

上一則

涉為中國從事間諜活動 德國另類選擇黨議員助理被捕

下一則

俄羅斯外長：俄中貿易幾乎去美元化

延伸閱讀

全球去年軍費2.4兆創新高 除了歐洲這2地增幅最大

全球去年軍費2.4兆創新高 除了歐洲這2地增幅最大
未預知哈瑪斯突襲 以色列軍情局長為「情報失誤」請辭

未預知哈瑪斯突襲 以色列軍情局長為「情報失誤」請辭
參院將表決援烏、以、台法案 幾乎篤定過關

參院將表決援烏、以、台法案 幾乎篤定過關
加薩走廊南部醫院亂葬崗 當局稱挖出近200具遺體

加薩走廊南部醫院亂葬崗 當局稱挖出近200具遺體

熱門新聞

伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29
以色列19日上午對伊朗發動報復行動，以飛彈攻擊伊朗空軍基地及核子計畫中心伊斯法罕市。（路透）

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

2024-04-19 12:17

超人氣

更多 >
4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福

4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福
范冰冰前未婚夫被爆秘戀Angelababy 1句話洩端倪

范冰冰前未婚夫被爆秘戀Angelababy 1句話洩端倪
等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工
55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣

55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣
洛城女子熱鬧地鐵站被割喉刺死 月台上血衣醒目

洛城女子熱鬧地鐵站被割喉刺死 月台上血衣醒目