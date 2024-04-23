破解二戰納粹密碼 英國劍橋女學生奉獻秘密任務

二戰期間，只收女生的劍橋大學紐納姆學院有至少77名女生被徵召到北倫敦布萊切利園的密碼破解中心作業。(圖截自Google地圖)

第二次世界大戰期間，有數十名英國劍橋大學女學生日以繼夜地在執行破解納粹德國 密碼的秘密任務，這些無名女英雄直到現在才獲得表彰。

法新社報導，二戰期間，只收女生的劍橋大學紐納姆學院（Newnham College）有至少77名女生被徵召到北倫敦布萊切利園（Bletchley Park）的密碼破解中心作業。

數學家圖靈（Alan Turing）在那裡破譯由納粹德國恩尼格瑪（Enigma）密碼機加密的電文，尤其是從北大西洋中的德國海軍U型潛艦（U-boat）發出的密電。

歷史學家普遍認為，布萊切利園對於扳倒納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）居功厥偉。但是當年劍橋大學女學生所作貢獻一直到最近才為外界所知，而這得歸功於華歐（Sally Waugh）5年前開始投入的研究。

紐納姆學院畢業、後來也曾在那裡任教的華歐現年69歲；她表示，那個時期女性的角色常被史書忽略，她希望予以彰顯。

華歐本來也不知此事，直到讀到有篇文章寫到友人門羅（Jane Monroe）；華歐指出，畢業於紐納姆學院的數學家門羅當年「其實曾是密碼破解員」。門羅已於2005年辭世。

門羅受到「政府機密法」（Official Secrets Act）約束而不得揭露當年在布萊切利園的工作。華歐以大約20個名字跟自己掌握的情資進行交叉比對，後來一共找出近80名女性。

紐納姆學院檔案管理員去年底發現一封1939年1月28日寫的信，內容披露時任劍橋大學校長向布萊切利園確認，「緊急情況下，我們應該可以為你們找到大約6名精通現代語言的學生來為英國外交部工作」。

成立於1871年的紐納姆學院後來為布萊切利園提供數學家、語言學家和歷史學者，甚至派考古學家分析空照圖。

在布萊切利園信託基金會（Bletchley Park Trust）負責口述歷史的柏恩（Jonathan Byrne）告訴法新社：「紐納姆學院的女性承擔了布萊切利園大部分的重要工作」。