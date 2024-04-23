下一個中國房市？南韓房地產現裂痕 影子銀行壓力暴增

南韓影子銀行面臨房地產放貸部位的壓力。（路透）

南韓 正逐漸成為規模63兆美元影子銀行世界中，一個備受關注的薄弱環節。

在利率上升後，南韓國內外的房地產部位都顯示出裂痕，這促使包括普徠仕（T. Rowe Price）和和野村控股在內的金融公司都對房地產領域的影子貸款 面臨的壓力表達擔憂。所謂的影子銀行，是指一些提供和傳統商業銀行類似的金融服務的非銀行中介機構。

南韓一個重要的銀行群體貸款拖欠率去年幾乎上升一倍，達到6.55%；花旗集團經濟學家估計有111兆韓元（800億美元）的項目融資 債務「有麻煩」。韓國資本市場研究院的數據顯示，南韓影子銀行對房地產領域提供的融資去年增加到創紀錄的926兆韓元，是十年前的四倍多。

政策官員通過擴大某些貸款擔保試圖遏止風險蔓延，但去年底開發商泰榮工程建設（Taeyoung Engineering）公告重組，令人震驚，這凸顯了風險爆發的危險。該公司最大債權人上周表示，泰榮將需要大約1兆韓元的債轉股，以消除資產減損的情況。

這類重組勢必會加劇影子銀行的壓力。根據南韓金融穩定委員會（FSB）數據，與其他已開發經濟體相比，南韓影子銀行產業中可能構成穩定風險的貸款活動規模很大，以相對規模而言，僅次於美國。

普徠仕全球固定收益投資組合經理人費茲西蒙斯表示：「韓國正在發生的事情，可能是其他地方也在發生事情的縮影。」「這讓我感到擔憂。」

業務通常包含私人信貸在內的影子銀行放貸在2008年金融危機之後迅速成長，原因是銀行撤出高風險貸款，促使規模較小、獲利能力較低的企業轉向其他資金來源。

隨著南韓央行2021年成為率先升息的主要央行之一後，為這些為貸款進行再融資的風險浮出水面。當然，目前南韓並非是唯一正在應付融資成本上升、帶來意料外後果的經濟體。美國的槓桿貸款違約率在今年第1季攀升至6%，歐元區垃圾級債券的利差近期擴大至疫情初以來最大。

但在南韓，決策反應的迅速程度，就反映了憂慮的程度。南韓金融監督院一位官員本月稍早表示，當局在評估第1季的貸款拖欠情況後，可能會對儲蓄銀行進行現場檢查。

野村控股經濟學家朴正宇（Jeong Woo Park）說：「政府將加快房地產市場的整頓。泰榮的債務解決行動還沒結束，但它可能是項目融資債務壓力的開始。」

不過，相較於中國的情勢，南韓的整體信用風險尚未引發更廣泛的經濟損害。中國空前的房市下跌已經引發逾1,300億美元債務違約與持續的通縮。中國今年也讓影子銀行中植企業集團聲請破產。