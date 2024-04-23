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下一個中國房市？南韓房地產現裂痕 影子銀行壓力暴增

編譯葉亭均／綜合外電
南韓影子銀行面臨房地產放貸部位的壓力。（路透）
南韓影子銀行面臨房地產放貸部位的壓力。（路透）

南韓正逐漸成為規模63兆美元影子銀行世界中，一個備受關注的薄弱環節。

在利率上升後，南韓國內外的房地產部位都顯示出裂痕，這促使包括普徠仕（T. Rowe Price）和和野村控股在內的金融公司都對房地產領域的影子貸款面臨的壓力表達擔憂。所謂的影子銀行，是指一些提供和傳統商業銀行類似的金融服務的非銀行中介機構。

南韓一個重要的銀行群體貸款拖欠率去年幾乎上升一倍，達到6.55%；花旗集團經濟學家估計有111兆韓元（800億美元）的項目融資債務「有麻煩」。韓國資本市場研究院的數據顯示，南韓影子銀行對房地產領域提供的融資去年增加到創紀錄的926兆韓元，是十年前的四倍多。

政策官員通過擴大某些貸款擔保試圖遏止風險蔓延，但去年底開發商泰榮工程建設（Taeyoung Engineering）公告重組，令人震驚，這凸顯了風險爆發的危險。該公司最大債權人上周表示，泰榮將需要大約1兆韓元的債轉股，以消除資產減損的情況。

這類重組勢必會加劇影子銀行的壓力。根據南韓金融穩定委員會（FSB）數據，與其他已開發經濟體相比，南韓影子銀行產業中可能構成穩定風險的貸款活動規模很大，以相對規模而言，僅次於美國。

普徠仕全球固定收益投資組合經理人費茲西蒙斯表示：「韓國正在發生的事情，可能是其他地方也在發生事情的縮影。」「這讓我感到擔憂。」

業務通常包含私人信貸在內的影子銀行放貸在2008年金融危機之後迅速成長，原因是銀行撤出高風險貸款，促使規模較小、獲利能力較低的企業轉向其他資金來源。

隨著南韓央行2021年成為率先升息的主要央行之一後，為這些為貸款進行再融資的風險浮出水面。當然，目前南韓並非是唯一正在應付融資成本上升、帶來意料外後果的經濟體。美國的槓桿貸款違約率在今年第1季攀升至6%，歐元區垃圾級債券的利差近期擴大至疫情初以來最大。

但在南韓，決策反應的迅速程度，就反映了憂慮的程度。南韓金融監督院一位官員本月稍早表示，當局在評估第1季的貸款拖欠情況後，可能會對儲蓄銀行進行現場檢查。

野村控股經濟學家朴正宇（Jeong Woo Park）說：「政府將加快房地產市場的整頓。泰榮的債務解決行動還沒結束，但它可能是項目融資債務壓力的開始。」

不過，相較於中國的情勢，南韓的整體信用風險尚未引發更廣泛的經濟損害。中國空前的房市下跌已經引發逾1,300億美元債務違約與持續的通縮。中國今年也讓影子銀行中植企業集團聲請破產。

南韓 貸款 融資

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