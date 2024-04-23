影／馬來西亞2軍用直升機相撞墜毀 機上10人悉數罹難

馬來西亞星洲日報報導，馬來西亞皇家 海軍（RMN）2架軍用直升機23日上午發生相撞後墜毀，2架直升機上全部10名軍人罹難。

馬來西亞皇家海軍霹靂州紅土坎（Lumut）空軍基地23日出動7架直升機，進行60周年慶祝活動演習彩排，其中一架直升機飛出後突然偏離航線，向右撞上另一架直升機尾翼，空中瞬間冒出黑煙，其中一直升機部分機身在空中解體，殘骸碎片在高空四濺，隨後兩機分別墜毀於基地體育館及其游泳池。

消息指出，2架失事直升機型號分別為HOM（M503-3）和Fennec（M502-6），其中HOM載有7名軍人，Fennec則載有3人。