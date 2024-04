影／馬來西亞2軍用直升機相撞墜毀 機上10人悉數罹難

馬來西亞星洲日報報導,馬來西亞皇家 海軍(RMN)2架軍用直升機23日上午發生相撞後墜毀,2架直升機上全部10名軍人罹難。

馬來西亞皇家海軍霹靂州紅土坎(Lumut)空軍基地23日出動7架直升機,進行60周年慶祝活動演習彩排,其中一架直升機飛出後突然偏離航線,向右撞上另一架直升機尾翼,空中瞬間冒出黑煙,其中一直升機部分機身在空中解體,殘骸碎片在高空四濺,隨後兩機分別墜毀於基地體育館及其游泳池。

消息指出,2架失事直升機型號分別為HOM(M503-3)和Fennec(M502-6),其中HOM載有7名軍人,Fennec則載有3人。

BREAKING: 🇲🇾 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/ckiEaqnd4R