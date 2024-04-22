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因應俄國擴大軍備 波蘭稱準備好配合北約部署核武

中央社華沙/莫斯科22日綜合外電報導
波蘭總統杜達。(美聯社)
波蘭總統杜達。(美聯社)

波蘭總統杜達在今天刊登的媒體訪談中說，若北大西洋公約組織（NATO）為因應俄羅斯在加里寧格勒州及白俄羅斯強化軍備而決定部署核武，華沙當局已準備好配合部署。

法新社報導，北約成員國波蘭是烏克蘭的堅定支持者，波蘭有部分國土接壤俄羅斯加里寧格勒州（Kaliningrad）和俄國盟友白俄羅斯（Belarus）。

杜達（Andrzej Duda）在波蘭媒體真相報（Fakt）刊登的訪談中說：「如果我們的（北約）盟友決定在波蘭領土部署核武，作為共有核武的一部分，以強化北約東側戰力，我們已準備好這麼做。」

杜達此前出訪紐約參與聯合國（UN）會議，並與前總統川普（Donald Trump）討論俄烏戰爭。他在這趟行程結束後接受真相報採訪。

杜達上月曾造訪華府並會晤拜登（Joe Biden）總統。

杜達說，波蘭與美國對核武合作的相關討論已持續進行「好一段時間」，「我已談論這個話題數次，我必須坦承，若問被到此事，我宣布我們已準備就緒」。

路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天警告，若波蘭境內部署核武，俄國將採取「必要」措施「確保自身安全」。

培斯科夫向記者表示：「軍方當然會分析情勢，無論如何都會採取一切必要因應措施，確保本國安全。」

白俄羅斯 北約 加里寧格勒

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