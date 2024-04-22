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極端熱壓力天數創紀錄 歐洲夏季「熱出人命」威脅攀升

中央社／巴黎21日綜合外電報導
歐洲2023年「極端熱壓力」天數翻新紀錄。（美聯社）
歐洲2023年「極端熱壓力」天數翻新紀錄。（美聯社）

兩大氣候監測機構今天表示，歐洲2023年「極端熱壓力」（extreme heat stress）天數翻新紀錄，凸顯歐洲各地夏季「熱出人命」的威脅日益攀升。

中央社法新社報導，在氣候狀況十分極端的這1年中，歐洲經歷了滾燙熱浪、災難洪患、嚴重乾旱、猛烈風暴和當地史上最大的野火。

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）和聯合國機構世界氣象組織（WMO）發布的一份聯合報告指出，這些災難造成逾100億歐元的損失，影響超過200萬人。

全球暖化導致歐洲夏季愈來愈炎熱之下，對健康引發的後果尤其嚴重，哥白尼氣候變化服務和世界氣象組織因此把「高溫」列為氣候相關的最大威脅。

哥白尼氣候變化服務的氣候科學家艾莫頓（Rebecca Emerton）說：「我們看到歐洲各地遭遇熱壓力的天數呈增加趨勢，2023年也不例外，歐洲極端熱壓力的天數來到歷史新高。」

在這項研究中，哥白尼氣候變化服務與世界氣象組織使用的是衡量環境對人體影響的「通用熱氣候指數」（Universal Thermal Climate Index，UTCI）。

這項指數不僅考量高溫，還將濕度、風速、陽光、周遭散發的熱量等因素考慮進去。

該指數有10種不同類別的熱壓力和冷壓力，單位為攝氏度，且代表的是「體感」溫度。

艾莫頓表示，極端熱壓力「相當於超過攝氏46度的體感溫度，此時就必須採取行動以避免中暑等健康風險」。

報告發現，歐洲有史以來最嚴重的30次熱浪有23次發生在這個世紀；且過去20年來，與熱浪相關的死亡人數暴增了30%左右。

2023年並不是歐洲歷來最熱的夏天，事實上，2023年夏「只」能排到第5，但這並不代表氣溫不滾燙。

艾莫頓表示，在6到9月這段「延展的夏季」期間，歐洲大部分地區都有熱浪之苦。

7月23日這天，歐洲有破天荒的13%地區遭遇高程度的熱壓力，歐洲南部影響最為嚴重。

儘管目前尚無數據顯示2023年歐洲有多少人因為極端高溫而過世，但溫度與2023年相差不遠的2003、2010和2022年夏季期間，歐洲估計有成千上萬人因熱浪喪命。

2023年同時也是歐洲最為「潮濕」的年分之一，重大洪患影響了約160萬人，風暴影響了另外55萬人。

艾莫頓表示，這些極端事件造成的經濟損失達134億歐元，其中約8成要歸咎於洪患。

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