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日本海鷹直升機失事 防相：無數據顯示飛機異常

中央社／東京22日綜合外電報導
墜海直升機殘骸被打撈上岸。(美聯社)
墜海直升機殘骸被打撈上岸。(美聯社)

日本防衛大臣木原稔今天上午透露，已經成功讀取兩架海上自衛隊失事的SH-60K海鷹直升機飛航資料紀錄器（FDR）的數據，並稱「目前沒有數據顯示直升機在飛行途中出現異常」。

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機4月20日深夜，在反潛訓練時疑似發生碰撞墜毀，當時兩機上各搭載4名乘員，總計8人，除獲救1人已確認死亡外，目前仍有7人下落不明。

墜毀的兩架海鷹直升機分別是隸屬長崎縣大村航空基地的機身編號8416號機，及隸屬德島縣小松島航空基地的機身編號8443號機，在失事前分別從不同的艦艇上起飛。

海上自衛隊護衛艦、潛艦及補給艦等也參與了4月20日晚間的反潛訓練。

事發現場位於伊豆群島的鳥島東方約270公里處海域，4月20日晚間10時38分左右，正參與反潛訓練的8416號機先失聯，並在1分鐘後接獲8416號機發出的緊急信號。接著在晚間11時4分左右，也得知無法與8443號機進行無線電通訊。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省消息人士透露，這2架直升機當時在執行反潛訓練，是幹部確認部隊技能的一環。而這次接受訓練的部隊為隸屬廣島縣吳基地的第4護衛隊群。

海上自衛隊也已經公開相關殘骸的照片，包含在事發現場海域打撈起的飛航資料紀錄器（FDR），以及疑似為直升機零件的部分殘骸。

而FDR呈圓管狀，據稱部分表面會發光，因此搜救人員得以尋獲。此外，還發現疑似寫有飛機編號16的殘骸，以及斷裂的機翼。

日本經濟新聞、富士新聞網（FNN）報導，木原表示已經在昨天指示陸、海、空自衛隊，徹底執行飛機飛行前後的檢查以及駕駛的安全管理。

此外，木原也說，自衛隊今天也會與海上保安廳（類似海巡署）搜索失聯的人員。

海上自衛隊海上幕僚長（相當於他國海軍參謀長）酒井良表示，目前還沒掌握到墜海直升機主要機體的位置。

而發生事故的海域水深約5500公尺，酒井良強調，「關於可能已經沉到海底的殘骸，會使用海上自衛隊的海洋測量艦，盡力查明位置」。

首相岸田文雄今天在眾議院預算委員會表示：「嚴正看待此事，將盡力確保自衛隊飛機的飛安。」

墜海直升機殘骸被打撈上岸。(美聯社)
墜海直升機殘骸被打撈上岸。(美聯社)
墜海直升機殘骸被打撈上岸。(美聯社)
墜海直升機殘骸被打撈上岸。(美聯社)

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