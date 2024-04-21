我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院議長強生：寧運送子彈去烏克蘭 而不是美國男兒

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

約旦河西岸以巴對峙 至少14巴勒斯坦人喪命

中央社希布倫21日綜合外電報導
巴勒斯坦約旦河西岸城市希布倫的以色列軍人。(新華社)
巴勒斯坦約旦河西岸城市希布倫的以色列軍人。(新華社)

巴勒斯坦當局稱，以色列昨天在約旦河西岸發動突襲造成至少14名巴勒斯坦人死亡；以色列軍方表示，當地今天有2位巴勒斯坦人欲以銳器及開槍襲擊以國軍人，以軍則開火反擊。

路透報導，以色列軍方指出：「其中一名恐怖分子試圖刺傷當地的以色列國防軍（IDF）官兵，以國軍人實彈回擊並將他制伏。同時，另一位恐怖分子向以軍開火，官兵同樣以實彈反擊把他制伏。」

以色列軍方電台（Army Radio）聲稱，其中一名襲擊者已被擊斃。

路透攝影記者在巴勒斯坦約旦河西岸（West Bank）城市希布倫（Hebron）附近的事發現場見到一具遺體。巴勒斯坦當局官員沒有立即對今天的事件發表評論。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭之前，約旦河西岸暴力事件數量就已不斷攀升，此後更是愈演愈烈，以軍頻繁突擊武裝組織、猶太屯墾者破壞巴勒斯坦村莊，巴勒斯坦人也在街頭發動襲擊。

巴勒斯坦當局昨天表示，以國軍隊於約旦河西岸發動突襲時，導致14名巴勒斯坦人死亡，另有一位救護車駕駛在趕往接送猶太屯墾者攻擊事件傷患的途中遇害。

以軍19日凌晨開始在約旦河西岸努爾沙姆斯（Nur Shams）地區發動大規模突擊，直到昨天仍在跟武裝份子交火。

以色列大量軍車集結於當地且槍聲四起，還有至少3架無人機在努爾沙姆斯上空盤旋。自1948年以阿戰爭、以色列建國以來，流亡的難民及其後裔便居住於這個地區。

巴勒斯坦衛生當局昨天指出，至少有14名巴勒斯坦人在這場突襲中喪生，這是約旦河西岸數個月來傷亡最慘重的衝突之一。

以色列軍方則聲稱，突襲中有多名武裝分子被殺死或遭逮捕，並有至少4位以軍官兵於交火中受傷。

法新社報導，哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天表示，在長達6個多月的以哈戰爭中，加薩走廊已經至少有3萬4097人喪生。

加薩走廊衛生部發布的聲明提到，前述數字包含過去24小時內的至少48人死亡，哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列導致戰爭爆發以來，加薩走廊已有7萬6980人受傷。

巴勒斯坦 以色列 加薩

上一則

以色列起訴哈瑪斯領袖胞妹 控煽動及聲援恐怖組織

延伸閱讀

以色列起訴哈瑪斯領袖胞妹 控煽動及聲援恐怖組織

以色列起訴哈瑪斯領袖胞妹 控煽動及聲援恐怖組織
以色列數千示威者走上街頭 呼籲提前選舉、帶回人質

以色列數千示威者走上街頭 呼籲提前選舉、帶回人質
中東鬆口氣…避免全面開戰 美以伊不談空襲

中東鬆口氣…避免全面開戰 美以伊不談空襲
為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
雪梨西郊韋克利（Wakeley）15日晚間一名主教等多人在布道時遇刺受傷。（擷自YouTube@7NEWS Australia）

雪梨再傳多人遇刺 教堂內刺傷主教、4人接受治療

2024-04-15 08:50
澳洲雪梨一處大型商場13日發生隨機砍人事件釀6死。(歐新社)

雪梨隨機砍死6人疑鎖定女性 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

2024-04-15 20:50

超人氣

更多 >
4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識
買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵