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韓政府妥協明年醫學院增招名額 允各校有彈性決定

中央社首爾19日綜合外電報導
南韓國務總理韓悳洙稍早向總統尹錫悅請辭。(歐新社)
南韓國務總理韓悳洙稍早向總統尹錫悅請辭。(歐新社)

韓國總理韓悳洙今天表示，政府將調整醫療改革方案，讓醫學院明年在原定新增的招生名額內有彈性決定增招規模，盼藉此終止持續已久的住院醫師罷工行動。

綜合路透和韓聯社報導，時值韓國執政黨國民力量在上週國會選舉慘遭滑鐵盧。韓國政府原計劃明年起將醫學院招生名額由原本的3000人增加2000人，好讓韓國到了2035年能較目前增加1萬名醫師，但計畫遭到現職醫師反彈並發起罷工，雙方陷入僵局。

韓悳洙今天在新聞簡報會上說，他接受數間國立醫學院院長昨天提出的建議，讓醫學院增招名額最多可較原計畫減少50%，讓醫學院有彈性決定增招規模，作為政府與醫界達成妥協的一種可能方式。

換句話說，韓國32所醫學院如今將獲准明年增招名額較原定額度最多減少50%，之後每年增招名額則按原計畫進行。

韓悳洙表示，鑒於韓國醫界缺乏共識、醫師罷工日益令人擔憂，以及醫學院急需敲定明年學年度行事曆，韓國政府做出上述「大膽決定」。

他說：「我們主動接受這些院長的建議，期盼創造一個機會，讓醫學院學生受到保護、讓教育正常化，並讓這次紛爭獲得解決。」

韓國總統尹錫悅不斷推動要讓韓國醫師人數增加，這是他的醫療改革計畫中不可或缺的元素，這份構想也廣獲民眾支持，因為韓國在首爾首都圈以外的地方醫師不足，急診及小兒科等基本科別也缺醫師。

但抗議醫學院增招的醫師則說，韓國醫療產業不缺醫師，而是政府的計畫未能妥善解決醫師薪資和工作條件的問題。

雙方僵局成為韓國上週國會選舉一項關鍵議題。尹錫悅的執政黨在這場選舉中未能贏得多數席、從反對派手中奪回國會主導權。

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