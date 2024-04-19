我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

長壽專家建議 限制攝取這5種食物

土耳其外長：哈瑪斯欲解散武裝組織轉為政黨

中央社開羅19日專電
土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）。(路透)
土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）。(路透)

土耳其外長費丹日前對媒體表示，哈瑪斯已透露有意解散武裝組織，在巴勒斯坦國建立後轉為政黨。土耳其總統厄多安也將於20日在土耳其接待哈瑪斯領袖哈尼雅並討論後續發展。

「中東之眼」（Middle East Eye）報導，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）17日表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯（Hamas）不只一次提及，在以1967年邊界為基礎的巴勒斯坦國建立後，願意解散武裝組織並轉為政黨。

卡達首相兼外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）和費丹17日在卡達首都杜哈舉行聯合記者會時，費丹指出，多年來哈瑪斯都告訴他，將會接受以1967年邊界為基礎的巴勒斯坦國。

費丹說，哈瑪斯也同意會隨巴勒斯坦國建立後，以政黨身分進行政治運作，因此沒必要再以武裝抵抗運動的角色存在。

費丹並表示，他和與會者在會議廣泛交換意見，特別是針對停火談判的發展。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）隨之表示，將於20日在土耳其接待哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。

厄多安同時直言不諱批評以色列，他說：「今天即使只有我一人，只要真主賜予我生命，我就會繼續捍衛被壓迫的巴勒斯坦人民，並做為他們的代言人。」

埃及媒體「金字塔報」報導，卡達當局同時在17日承認，目前為以色列和哈瑪斯嘗試進行的調解並不順利，欲結束加薩地區雙方敵對行動和釋放人質的談判「陷入僵局」。

哈瑪斯 巴勒斯坦 土耳其

上一則

北韓發布新歌曲 讚頌領導人金正恩為親切父親

下一則

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

延伸閱讀

伊朗傳爆炸疑以色列報復攻擊 衝突始末及各方反應

伊朗傳爆炸疑以色列報復攻擊 衝突始末及各方反應
不甩西方 以：自行決定回應伊朗

不甩西方 以：自行決定回應伊朗
拜登最新口誤 將巴勒斯坦「拉法」講成以國港都「海法」

拜登最新口誤 將巴勒斯坦「拉法」講成以國港都「海法」
哥大校長國會作證稱「力抗反猶主義」 共和黨人批言行不一

哥大校長國會作證稱「力抗反猶主義」 共和黨人批言行不一

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合

超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事
退休積蓄只有10萬？能讓你維持生活12年以上的5個美國小鎮

退休積蓄只有10萬？能讓你維持生活12年以上的5個美國小鎮
以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點