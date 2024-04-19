G7：中企供俄國軍民兩用產品 助莫斯科軍事擴張

G7外長今天「強烈關切」中國企業向俄羅斯轉移軍民兩用原材料和可用於製造武器的零組件，這些材料和零件被莫斯科用於軍事擴張。圖為2023年3月，普亭與習近平在莫斯科會面。(美聯社)

七大工業國集團（G7）外長今天「強烈關切」中國企業向俄羅斯 轉移軍民兩用原材料和可用於製造武器的零組件，這些材料和零件被莫斯科用於軍事擴張。

法新社報導，七大工業國集團外長在最終聲明中說：「這使俄羅斯能夠重建和振興其國防工業基礎，對烏克蘭 和國際和平與安全構成威脅。中國應確保停止這種支持。」

七大工業國集團外長會議17至19日在義大利卡布里島（Capri）舉行。

稍早，歐洲聯盟（EU）執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在華盛頓表示，歐盟 看到有跡象顯示中國正在供應可讓俄羅斯用於製造武器的零組件，擔心若西方阻止俄國入侵烏克蘭的決心削弱，中國可能會擴大交付零組件。

杜姆布羅夫斯基斯表示，他此行訪問華府將會見美國國會議員，以強調批准等候已久的美國軍援烏克蘭的重要性。

美國官員上周針對中國正在提供給俄羅斯的零件材料向媒體簡報，包括無人機和飛彈技術、衛星影像和工具機，這些材料雖然稱不上是可致人於死的援助，卻有助俄羅斯建立其軍事力量，讓打了兩年的俄烏戰爭得以延續下去。

杜姆布羅夫斯基斯在美國智庫研究機構「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）一場活動上表示，歐盟正在與美國合作打擊對俄羅斯制裁的規避行為。