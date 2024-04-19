哈利、梅根想翻身、救人氣？專家建議這5招

梅根近日已經推出自己的新品牌產品，試圖拓展新方向。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 在英國人氣一路滑落谷底，雖然英國媒體力挺皇室、常在報導裡面寫他們不好，這些問題一時之間不容易克服，但在專家眼中他們也沒徹底絕望，還有機會從谷底翻身。公關專家琳卡萊特給哈利與梅根5點建議，希望他們趕快去做，不要拖到時機真的太晚。

首先哈利跟梅根需要重塑品牌形象，過去幾年他們最為人熟知的就是爆英皇室的黑料，讓他們在英國愈來愈成為「公敵」。要想挽回人氣，首先就要趕快拋開這些負面的標籤，從選擇靠攏的品牌到出席的活動等等都要經過縝密規畫，重建外界對他們的觀感，而且一定要非常精準，不能再歪掉。

接著要設法靠民眾更近。哈利與梅根怎麼說都還有英國貴族的頭銜，琳卡萊特建議他們多講一些身為在工作與生活中要取得平衡的父母，要經過哪些掙扎和困境，才能夠讓大眾不再覺得他們只是因擁有特權得以過得比大家都輕鬆，也有他們會碰上的傷腦筋時刻，當他們變得更可親，才有機會顯得更可愛。

然後是專注讓大家知道他們對於自己熱中的事物有多努力，據傳他們在拍攝中的新紀錄片會呈現很多他們在各自興趣裡的面貌，琳卡萊特覺得這樣的內容要盡量多一些，反而他們和皇室的素材不要再繼續鋪天蓋地，才更方便他們兩人一新外界耳目。

第4點又回到了老問題：建立與皇室家族之間的橋樑。說到底，哈利和梅根受到喜愛或是厭惡，絕對與皇室脫不了關係，要是能盡量化解跟皇室間的緊張情勢，有助於讓外界軟化對他們的態度，最起碼不會更增反感。