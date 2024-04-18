伊朗中部機場及空軍基地附近爆炸 多地領空緊急關閉

空襲發生後，伊朗多地領空已經關閉，阿聯酋航空航班改道伊朗西部。示意圖。(路透)

以色列 疑似已展開對伊朗 進行報復性攻擊，19日凌晨中東多地傳出爆炸聲響，美國官員稍早向美國廣播公司證實一枚以色列飛彈擊中伊朗境內某據點。

CNN援引伊朗法斯通訊社（FNA）報導，伊朗中部伊斯法罕國際機場（Isfahan International Airport）及鄰近的空軍基地附近發生爆炸，原因尚不清楚。

航班追蹤網站FlightRadar24顯示，多架飛往伊朗的航班已掉頭並偏離原定航線，其中包括數架阿聯酋航班。CNN 統計，至少有8架航班受影響。

美聯社報導，空襲發生後，伊朗多地領空已經關閉，阿聯酋航空及杜拜航空航班約自當地凌晨4時30分後改道伊朗西部。伊朗政府尚未對此發表評論。

伊朗一家機場的公共關係總監宣布，所有飛往「德黑蘭、伊斯法罕和設拉子（Shiraz）以及西部、西北和西南機場的航班已暫停」 。

伊朗通訊社報導，伊朗多省的防空飛彈系統已啟動。

半島電視台引述伊朗太空 總署發言人指出，一些小型無人機已被擊落，但未說明細節。

以色列軍方表示，以色列北部已響起警報聲。