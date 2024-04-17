西班牙塞維亞大學孔子學院落成 該校教授到場抗議

西班牙塞維利亞大學副教授萊拉（Mar Llera）於該校孔子學院落成典禮舉牌抗議。（圖／取自Mar Llera社群平台X）

中國蘭州交通大學與西班牙塞維亞大學8日舉行孔子學院揭牌典禮，據自由亞洲電台報導，該校傳播學院副教授萊拉（Mar Llera）和其研究助理拉米雷斯（Santiago Ramírez），闖入典禮中持抗議孔子學院落成，呼籲校方重視言論自由、教學自由和多元化民主價值。

根據蘭州交通大學官網，該校黨委書記狄生奎於典禮中表示，「孔子學院將讓西班牙及歐洲民眾更好地瞭解中國，促進中歐友好。」

塞維亞大學校長卡斯楚（Miguel Ángel Castro）指出，「西班牙和中國都是歷史悠久、開放包容、具有世界影響力的國家，塞維亞大學孔子學院的落成，將為兩國人民提供友好新途徑。」

西班牙《EL DEBATE》報導，當典禮正在播放中國國際中文教育基金會秘書長趙靈山的祝賀影片時，萊拉和拉米雷衝上台前，舉起抗議橫幅。

其中一面橫幅顯示，中國國家主席習近平 在烏俄戰爭中間接支援俄國總統普亭 ；另一幅橫幅顯示，塞維亞大學在西班牙大學校長論壇（Crue Universidades Españolas）宣布將盡可能捍衛烏克蘭 的安全，孔子學院的落成將違反了該校對烏克蘭人民的承諾。

萊拉告訴自由亞洲電台記者，全世界大約有130所孔子學院被關閉，其中很多是在歐洲。「這是因為情報部門有證據顯示，孔子學院對國家安全構成威脅，他們監視學者和學生，滲透我們的民主機構。」

萊拉補充，「我們之所以選擇到場抗議，是因為我們在2020年就向校長說明，以孔子學院接近北京是非常危險的，但就在一個月前，校方在未通知學校老師的情況下宣佈孔子學院即將落成。」

根據中國國際中文教育基金會網站統計，截至2023年底，全球160個國家、地區，共設有498所孔子學院和773所孔子課堂。其中，歐洲共設有187所孔子學院，348個孔子課堂。目前，西班牙共設有9所孔子學院以及1所獨立的孔子課堂，是歐洲擁有孔子學院最多的國家之一。