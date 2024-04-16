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日本將首派特種部隊「特警隊」至印太 劍指中國

中央社東京16日專電
日本海上自衛隊。(路透資料照)
日本海上自衛隊。(路透資料照)

日本海上自衛隊將首度派遣特種部隊「特別警備隊」至印度太平洋地區，支援海巡機構建立登船臨檢等能力。鑑於中國在印太地區的影響力增強，日本希望透過特警隊的支援，加強與印太國家的關係。

日本海上自衛隊的特別警備隊（特警隊，Special Boarding Unit、SBU）成立於2001年，是海上自衛隊的第一個特種部隊，作為日本對1999年北韓間諜船入侵能登半島的因應。特警隊的任務包括對不明船隻的登船臨檢、涉及海上反恐作戰等。

日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊今天宣布，下個月以後將派遣特警隊隊員至印太地區，支援海巡機構建立登船臨檢等能力。

這將是日本自衛隊首度派遣特警隊對海外機關提供支援。在太平洋島國，中國正透過投資、支援加強影響力，日本派遣特警隊，可望加強與印太國家的關係。

日本海上自衛隊最高層的海上幕僚長酒井良今天在記者會上表示，「特別警備隊擁有多種能力，但因為是提供基礎能力支援，不至於會造成他國懷憂慮、疑慮。」

海上自衛隊尚未公布具體的派遣地、期間等，但防衛省（相當於國防部）相關人士表示，接獲多個太平洋島國的請求，將針對個別國家提供數天、不同程度的支援。

日本 投資 北韓

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