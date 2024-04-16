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天文學家發現銀河系最大恆星黑洞 質量達太陽33倍

中央社巴黎16日綜合外電報導
天文學家發現了銀河系中迄今為止發現最大的恆星黑洞（stellar black hole），其質量是太陽的33倍。（擷自European Southern Observatory）
天文學家發現了銀河系中迄今為止發現最大的恆星黑洞（stellar black hole），其質量是太陽的33倍。（擷自European Southern Observatory）

根據今天發表的一項研究，天文學家發現了銀河系中迄今為止發現最大的恆星黑洞（stellar black hole），其質量是太陽的33倍。

巴黎天文台（Observatoire de Paris）國家科學研究中心（CNRS）天文學家帕努佐（Pasquale Panuzzo）告訴法新社，這個名為蓋亞BH3（Gaia BH3）的恆星黑洞是從歐洲太空總署（European Space Agency）「蓋亞任務」收集的數據中「偶然」發現的。

蓋亞任務旨在繪製銀河系星圖；蓋亞BH3黑洞則位於距離地球2000光年的天鷹座（Aquila constellation）。

影片來源：YouTube European Southern Observatory

由於蓋亞望遠鏡可找出天空中恆星的精確位置，天文學家得以測量其軌道與隱形伴星的質量。蓋亞BH3的質量高達太陽的33倍。

地面望遠鏡的進一步觀測也證實，蓋亞BH3的質量遠大於銀河系現有恆星黑洞。

帕努佐發布聲明稱，「沒人預料到會發現附近潛伏著一個迄今為止尚未被發現的大質量恆星黑洞。這堪稱研究生涯僅此一次的重大發現。」

恆星黑洞是大質量恆星壽終正寢、重力坍塌後所形成的黑洞，比超大質量黑洞（supermassive black hole）小，而超大質量黑洞的成因目前仍未知。

目前人類已透過重力波（gravitational wave）在遙遠星系中發現超大質量黑洞，但帕努佐說，我們的銀河系尚未發現此類黑洞。

BH3是個「休眠中」的黑洞，因距離它的伴星太遠，無法剝離其物質，所以不會發射X射線，也很難被偵測到。

此前，蓋亞望遠鏡發現了銀河系中的2個不活躍黑洞，即蓋亞BH1以及蓋亞BH2。

在過去10年裡，蓋亞望遠鏡一直在距離地球150萬公里處運行，蓋亞任務並於2022年公布逾18億顆恆星位置和運動的3D星圖。

天文學家發現了銀河系中迄今為止發現最大的恆星黑洞（stellar black h...
天文學家發現了銀河系中迄今為止發現最大的恆星黑洞（stellar black hole），其質量是太陽的33倍。（擷自European Southern Observatory）

影片來源：YouTube European Southern Observatory

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