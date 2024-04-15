我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨砍死6人疑鎖定女性 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

札幌逾25℃ 史上最早夏日

編譯中心／綜合15日電
札幌市示意圖。(讀者提供)
札幌市示意圖。(讀者提供)

日本北海道首府札幌15日的氣溫超過攝氏25度，是有史以來一年中最早達到此溫度的紀錄。新潟縣的三条地區15日12時40分過後測得攝氏31度，為本州今年首度出現「真夏日」的地區。

綜合中央社、央廣報導，日本氣象廳地區總部一名官員吉田秀一說：「札幌氣溫達到了26度…並且還在升高。」他說，這是該市自1877年有紀錄以來，氣溫最早超越攝氏25度，日本氣象廳定義為「夏日」(summer's day)。

日本氣象協會報導，受到帶有暖空氣的高氣壓與南風影響，北陸地區、東北地區、北海道等地氣溫明顯上升。

根據日本氣象廳的系統，超過攝氏30度稱為「真夏日」(mid-summer)，而35度以上稱為「猛暑日」(extremely hot)。

日本放送協會（NHK）報導，根據札幌管區氣象台，北海道多地氣溫超過攝氏25度。截至15日天下午2時，道內氣溫最高的地區為遠輕町生田原地區，測得27.2度；置戶町境野地區與日高町測得26.4度、札幌市26.1度、富良野市25.8度等。札幌曾在1972年主辦冬季奧運，而且每年冬天都會舉行雪祭，其大型冰雕吸引成千上萬的訪客。

吉田說：「我們不能排除氣候變遷高溫中扮演了一個角色的可能性。」他補充說，其他因素如高壓系統可能也是造成高溫的原因。

全球方面，今年已經出現極端氣候和溫室氣體排放升高的紀錄，激起全新呼籲要求更快的行動限制全球暖化。

根據歐洲的氣候監控，從2023年6月以來，每個月都打破了其「史上最熱」的紀錄，2024年3月也不例外。

日本 高溫 氣候變遷

上一則

雪梨隨機砍死6人疑鎖定女性 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

下一則

北京積極斡旋中東衝突 重申支持建立巴勒斯坦國

延伸閱讀

台人見「日本超市便當配菜」超傻眼 作家解答了

台人見「日本超市便當配菜」超傻眼 作家解答了
日圓疲軟「狂吸底層遊客」？ 日本網友見脫序行徑大吐苦水

日圓疲軟「狂吸底層遊客」？ 日本網友見脫序行徑大吐苦水
小林紅麴案爆疑慮 日本保健品銷售連三周呈兩位數下滑

小林紅麴案爆疑慮 日本保健品銷售連三周呈兩位數下滑
日本百貨失竊純金茶杯找到了 遭盜賣給骨董商

日本百貨失竊純金茶杯找到了 遭盜賣給骨董商

熱門新聞

CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10

超人氣

更多 >
餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
招生人數銳減 私立大學現倒閉潮 紐約州疫後至少7所大學關門

招生人數銳減 私立大學現倒閉潮 紐約州疫後至少7所大學關門