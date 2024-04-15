札幌逾25℃ 史上最早夏日

札幌市示意圖。(讀者提供)

日本 北海道首府札幌15日的氣溫超過攝氏25度，是有史以來一年中最早達到此溫度的紀錄。新潟縣的三条地區15日12時40分過後測得攝氏31度，為本州今年首度出現「真夏日」的地區。

綜合中央社、央廣報導，日本氣象廳地區總部一名官員吉田秀一說：「札幌氣溫達到了26度…並且還在升高。」他說，這是該市自1877年有紀錄以來，氣溫最早超越攝氏25度，日本氣象廳定義為「夏日」(summer's day)。

日本氣象協會報導，受到帶有暖空氣的高氣壓與南風影響，北陸地區、東北地區、北海道等地氣溫明顯上升。

根據日本氣象廳的系統，超過攝氏30度稱為「真夏日」(mid-summer)，而35度以上稱為「猛暑日」(extremely hot)。

日本放送協會（NHK）報導，根據札幌管區氣象台，北海道多地氣溫超過攝氏25度。截至15日天下午2時，道內氣溫最高的地區為遠輕町生田原地區，測得27.2度；置戶町境野地區與日高町測得26.4度、札幌市26.1度、富良野市25.8度等。札幌曾在1972年主辦冬季奧運，而且每年冬天都會舉行雪祭，其大型冰雕吸引成千上萬的訪客。

吉田說：「我們不能排除氣候變遷 在高溫 中扮演了一個角色的可能性。」他補充說，其他因素如高壓系統可能也是造成高溫的原因。

全球方面，今年已經出現極端氣候和溫室氣體排放升高的紀錄，激起全新呼籲要求更快的行動限制全球暖化。

根據歐洲的氣候監控，從2023年6月以來，每個月都打破了其「史上最熱」的紀錄，2024年3月也不例外。