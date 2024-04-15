大批加薩人聽信傳聞北返 以色列否認已開放關卡

大批加薩人聽信傳聞踏上北返之路。(歐新社)

數以千計在加薩 南部躲避戰火的加薩居民聽說有人成功越過一處通往加薩市的檢查關卡後，今天紛紛踏上往北返家的海濱道路，但以色列 否認已開放關卡。

一名法新社記者看到許多母親牽著孩子的手，多個家庭將家當放上驢車，展開這趟旅程。

他們希望通過加薩市（Gaza City）南方的拉希德路（Al-Rashid road）軍事檢查哨，返回加薩北部的家。

但有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國防軍（IDF）表示：「加薩走廊北部仍是活躍戰區，目前不准回到當地。」

在拉希德路的另一端，絕望的人們在滿目瘡痍的加薩市等待與親人重逢。

歐德赫（Mahmoud Awdeh）說，他在等待妻子到來。自以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月開戰以來，他的妻子就一直待在加薩南部的甘尤尼斯市（Khan Yunis）。

歐德赫說：「她在電話中告訴我，很多人離開南部往北方去…她說她在檢查哨，等待軍方放行，讓她前往北方。」他希望妻子能安然通過關卡。

還有謠言稱，以色列軍方允許婦孺和50歲以上男性前往北方，但以軍否認。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，以色列隨即反擊並包圍整個加薩走廊，還強迫居民遷離部分地區，不讓他們在境內移動。

聯合國統計，目前有超過150萬名巴勒斯坦人在南部城市拉法（Rafah）躲避戰火。

多名加薩人說，他們在北返之路上遭遇攻擊。法新社的影片也顯示群眾蹲低身體尋找掩護。

巴勒斯坦新聞機構「瓦法社」（Wafa）報導：「以色列占領軍轟炸流離失所的巴勒斯坦人，當時他們正想循拉希德路回到加薩走廊北部。」

離鄉背井的加薩人諾爾（Nour）告訴法新社：「我們抵達（以色列）檢查哨時，他們可能放女人過去或擋下她們，但他們會朝男人開槍，所以我們必須折返，我們不想死。」以色列軍方對此不予置評。

伊朗 為報復本月1日駐敘利亞大馬士革使館區遭到致命攻擊，昨天以無人機和飛彈襲擊以色列，這是伊朗首度直接攻擊以色列國土，但加薩其他地方今天仍在戰鬥。

拉法的巴勒斯坦人今天告訴法新社，他們對伊朗襲擊以色列沒什麼感覺。

庫迪（Walid Al Kurdi）說：「伊朗攻擊以色列不干我們的事…我們只在乎能不能回家…我們接下來的48小時等著看（以色列）會不會回應伊朗，或是不是在耍我們，意圖轉移（外界）對拉法的關注。」

以色列曾表示，打算派地面部隊到拉法，將當地殘餘哈瑪斯分子全數殲滅。