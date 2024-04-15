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不只特斯拉 英國石油旗下電動車充電事業也傳裁員10%

編譯易起宇／綜合外電
英國石油（BP）的電動車充電部門BP Pulse傳出已裁撤10%人力，並一口氣退出八國市場。（路透）
英國石油（BP）的電動車充電部門BP Pulse傳出已裁撤10%人力，並一口氣退出八國市場。（路透）

英國石油（BP）的電動車充電事業據傳已裁撤逾10%人力，並退出八國市場，該公司原本押注在電動車商用車隊的快速成長，但最後結果卻不如預期。

路透引述消息人士報導，BP的電動車充電部門BP Pulse，已在最近幾個月把營運國家數量從原本的12國減為四國，只專注在預期電動車市場將成長最快的美國、英國、德國和中國。

因此，該部門近幾個月已裁撤超過100個工作崗位，相當於其全球員工人數900人的逾10%，許多員工被調動到其他部門，只有少數仍留在公司。BP對裁員的確切人數不予置評。

這項縮編行動是BP執行長奧辛克洛斯（Murray Auchincloss）為了專注在最可獲利部門所做的努力之一，該公司正設法力抗投資人對其從石油和天然氣轉型至低碳能源計畫的質疑。

電動車的普及速度比預期緩慢，也正讓全球車廠勒緊褲帶。Electrek等多家媒體15日爭相報導，特斯拉將在全球裁員超過10%。

不過，電動車充電仍是BP的主要成長引擎之一。據該公司年報，截至去年底止，BP共在全球擁有逾29,000座充電站，比一年前增加7,000座。該公司目標是在2030年前擁有10萬個充電站。

電動車 石油 裁員

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