伊朗、以色列安理會上交鋒 以方籲趁早加大對伊朗制裁
英國衛報引述法新社報導，聯合國安全理事會於美東時間14日下午4時，緊急就伊朗襲擊以色列召開會議，以國和伊朗駐聯合國大使在會中正面交鋒，以國大使爾登（Gilad Erdan）敦促「趁早對伊朗實施所有可能制裁」，伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）稱別無選擇自我防衛，無意加劇區域局勢升溫。
以色列駐聯合國大使爾登在會中呼籲安理會，「趁早對伊朗實施所有可能制裁」，並且「譴責伊朗恐怖行徑」。
同時，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）要求各方克制，「（中東）區域沒有一個地方經得起更多戰爭」。
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼回應攻擊行動是行使「固有的自我防衛」，而且「別無選擇」會有所動作。他堅稱伊朗「不希望加劇局勢或戰爭」，可是一旦遭遇任何威脅或侵略，都將做出回應。
除此之外，伊拉瓦尼也警告華府不要插手，並且在社群媒體X發文稱「這件事算到此為止」，「不過如果以色列再次做出錯誤選擇，伊朗將採取更嚴厲回應」。
為了報復以色列本月初空襲伊朗駐敘利亞大使館、殺害伊朗革命衛隊高層指揮官，伊朗於台灣時間14日清晨有史以來首次從本國領土對以色列發動空襲。
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