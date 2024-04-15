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伊朗、以色列安理會上交鋒 以方籲趁早加大對伊朗制裁

編譯盧思綸／即時報導
聯合國安理會14日緊急就伊朗襲擊以色列召開會議，以國駐聯合國大使爾登在會上出示伊朗無人機和飛彈襲擊以色列的照片。(路透)
聯合國安理會14日緊急就伊朗襲擊以色列召開會議，以國駐聯合國大使爾登在會上出示伊朗無人機和飛彈襲擊以色列的照片。(路透)

英國衛報引述法新社報導，聯合國安全理事會於美東時間14日下午4時，緊急就伊朗襲擊以色列召開會議，以國和伊朗駐聯合國大使在會中正面交鋒，以國大使爾登（Gilad Erdan）敦促「趁早對伊朗實施所有可能制裁」，伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）稱別無選擇自我防衛，無意加劇區域局勢升溫。

以色列駐聯合國大使爾登在會中呼籲安理會，「趁早對伊朗實施所有可能制裁」，並且「譴責伊朗恐怖行徑」。

同時，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）要求各方克制，「（中東）區域沒有一個地方經得起更多戰爭」。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼回應攻擊行動是行使「固有的自我防衛」，而且「別無選擇」會有所動作。他堅稱伊朗「不希望加劇局勢或戰爭」，可是一旦遭遇任何威脅或侵略，都將做出回應。

除此之外，伊拉瓦尼也警告華府不要插手，並且在社群媒體X發文稱「這件事算到此為止」，「不過如果以色列再次做出錯誤選擇，伊朗將採取更嚴厲回應」。

為了報復以色列本月初空襲伊朗駐敘利亞大使館、殺害伊朗革命衛隊高層指揮官，伊朗於台灣時間14日清晨有史以來首次從本國領土對以色列發動空襲。

伊朗 聯合國 以色列

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