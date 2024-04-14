我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區五名男嫌圍攻六旬翁 搶走手機和20元現金

洛縣遊民利用廢物建造房屋花園 與家人快樂健康生活

伊朗報復以色列後說就此罷休 油價翻黑、金價漲幅收斂

編譯葉亭均／綜合外電
以色列鐵穹防禦系統14日攔截自伊朗發射的飛彈。(路透)
以色列鐵穹防禦系統14日攔截自伊朗發射的飛彈。(路透)

伊朗13日晚間起以超過300起的無人機與飛彈攻擊，對以色列發動報復襲擊，國際石油、黃金價格有所反應，

油價在本周開盤後起初上漲，但稍後翻黑小跌，反映市場推測這場衝突受到抑制，此時包括美國、中國在內領導強權敦促有關各方維持克制；金價一度大漲超過1%，但隨後漲幅收斂。

在台灣時間15日清晨6時40分左右，國際原油指標布蘭特原油6月期貨下跌0.24%至每桶90.23美元，盤中稍早最高漲幅僅0.66%；西德州原油5月期貨下跌0.34%，逆轉稍早0.5%的漲幅。

現貨黃金價格15日盤中上漲0.64%，至每英兩2,359.32美元，自稍早的1.17%漲幅收斂。金價仍維持在接近記錄高點的水準交易。

在周末期間，伊朗對以色列發射超過300起飛彈和無人機，這是第一次從伊朗領土直接攻擊以色列，不過多數都被攔截。這次預告多日的攻擊是報復以色列在敘利亞發動空襲，導致伊朗高層將士身亡。

油價今年來維持強勢，是表現最強勁的商品之一，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）維持緊縮供應來消耗庫存並支撐油價。以色列與伊朗的衝突使得生產全球三分之一石油的中東地區緊張情勢升溫，也是德黑蘭所支持的哈瑪斯去年10月襲擊以色列以來最新的對決。不過，伊朗在聯合國的代表團表示，這個問題「可以被視為了結了」，降低擴大成更廣泛衝突的風險。

油市近幾個月來明顯供需吃緊，這使得能源價格上揚，也讓尋求壓低通膨的各國央行官員頭疼。在伊朗周末發動空襲前，原油分析師就已經在評估油價可能再度衝上每桶100美元的可能性。

伊朗 以色列 油價

上一則

避免遭波及…伊朗發動空襲引憂心 埃航等多家航空改道遠離伊朗領空

延伸閱讀

避免遭波及…伊朗發動空襲引憂心 埃航等多家航空改道遠離伊朗領空

避免遭波及…伊朗發動空襲引憂心 埃航等多家航空改道遠離伊朗領空
密切關注中東情勢 印尼外交部籲民眾延後赴以色列、伊朗

密切關注中東情勢 印尼外交部籲民眾延後赴以色列、伊朗
美官員：白宮準備10天 挫敗伊朗對以色列攻擊

美官員：白宮準備10天 挫敗伊朗對以色列攻擊
避與伊朗開戰 白宮國安會：不希望中東危機升級

避與伊朗開戰 白宮國安會：不希望中東危機升級

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10
哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。(路透)

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

2024-04-10 20:55

超人氣

更多 >
智商很高內心卻荒涼 這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」

智商很高內心卻荒涼 這星座常突然感到抑鬱「不知道未來的路」
過海關不必排隊「全球入境計畫」美國77機場已實施

過海關不必排隊「全球入境計畫」美國77機場已實施
湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？
為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利

為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利
華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工