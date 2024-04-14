伊朗報復以色列後說就此罷休 油價翻黑、金價漲幅收斂

以色列鐵穹防禦系統14日攔截自伊朗發射的飛彈。(路透)

伊朗 13日晚間起以超過300起的無人機與飛彈攻擊，對以色列 發動報復襲擊，國際石油、黃金價格有所反應，

油價 在本周開盤後起初上漲，但稍後翻黑小跌，反映市場推測這場衝突受到抑制，此時包括美國、中國在內領導強權敦促有關各方維持克制；金價一度大漲超過1%，但隨後漲幅收斂。

在台灣時間15日清晨6時40分左右，國際原油指標布蘭特原油6月期貨下跌0.24%至每桶90.23美元，盤中稍早最高漲幅僅0.66%；西德州原油5月期貨下跌0.34%，逆轉稍早0.5%的漲幅。

現貨黃金價格15日盤中上漲0.64%，至每英兩2,359.32美元，自稍早的1.17%漲幅收斂。金價仍維持在接近記錄高點的水準交易。

在周末期間，伊朗對以色列發射超過300起飛彈和無人機，這是第一次從伊朗領土直接攻擊以色列，不過多數都被攔截。這次預告多日的攻擊是報復以色列在敘利亞發動空襲，導致伊朗高層將士身亡。

油價今年來維持強勢，是表現最強勁的商品之一，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）維持緊縮供應來消耗庫存並支撐油價。以色列與伊朗的衝突使得生產全球三分之一石油的中東地區緊張情勢升溫，也是德黑蘭所支持的哈瑪斯去年10月襲擊以色列以來最新的對決。不過，伊朗在聯合國的代表團表示，這個問題「可以被視為了結了」，降低擴大成更廣泛衝突的風險。

油市近幾個月來明顯供需吃緊，這使得能源價格上揚，也讓尋求壓低通膨的各國央行官員頭疼。在伊朗周末發動空襲前，原油分析師就已經在評估油價可能再度衝上每桶100美元的可能性。