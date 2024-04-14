梅根對凱特怨懟放不下 還不想碰面？「這點」過不去

梅根（右）被推測對凱特還是有心結打不開，並不覺得彼此鬧到現在這樣都是她自己的責任。（路透資料照片）

英國兩位威廉、哈利 兩位王子之妻凱特 與梅根 ，曾被皇室期待會是最好的妯娌，連成一氣為皇室的現代化努力，結果沒兩年兩人的關係就冷淡到谷底，梅根與哈利好幾次在訪問或是紀錄片中透露跟凱特與威廉相處有問題，近來凱特驚傳罹患癌症，哈利和梅根雖然發表簡短的慰問聲明，各方也預期這會是他們化解心結的契機，但根據寫過皇室專書的作者湯姆昆恩的看法，梅根對凱特的心結未除，在對此釋然之前，部會想要跟凱特再見面，要和解更是還早。

湯姆昆恩表示，梅根對於凱特一直有一件事情過不去，她覺得彼此都是從外面嫁進皇家，應該要是「自己人」，發生任何的大事凱特應該要挺她，結果是凱特完全向皇室靠攏，並沒有挺她、沒怎麼幫他，和她的關係很疏離。梅根幾次訪問中提到凱特，也一直都堅持凱特對她沒有很親切的論調，顯然凱特胳臂沒有向她彎，真的讓她很不開心。

儘管凱特罹癌震驚全球，梅根與哈利也大感意外，並且很快的發表問候聲明，梅根並沒有要就此和凱特化解仇怨，也不希望外界認為她是因凱特重病才想趕快和好，她最有可能的還是維持這樣的距離。湯姆昆恩稱梅根對於和凱特的關係變成現在這樣，並沒有任何的罪惡感，也沒怎麼惋惜，凱特不挺她，她就也不想拿熱臉去貼冷屁股。