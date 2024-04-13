雪梨賣場隨機捅人案 澳洲警排除恐攻或意識形態動機

澳洲雪梨一間購物中心13日驚傳隨機捅人案，一名男子持刀殺害6人後遭擊斃。(路透)

澳洲 雪梨一間人氣鼎沸的購物中心昨天驚傳隨機捅人案，一名男子持刀殺害6人後遭擊斃，警方今天排除犯嫌的恐怖攻擊或意識形態動機，還說受傷的9個月大嬰兒傷勢嚴重但穩定。

路透社報導，警方昨天接獲報案後，於下午4時前不久趕赴雪梨以東近郊「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction）。

警方今天確認這起購物中心捅人案犯嫌身分為40歲男子考奇（Joel Cauchi）。目擊者描述他作案時穿著短褲和澳洲國家橄欖球隊球衣，在購物中心裡持刀邊跑邊捅人，有民眾在關起大門的店內躲避風險，但也有部分消費者和購物中心員工試圖出面阻止凶嫌。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天說：「我們從影片中看到平凡澳洲人為了幫助同胞，挺身將自己置於險境的畫面。這種英勇的行為實在了不起…是這起悲劇中澳洲人最高尚的表現。」

考奇昨天持刀殺害6人並捅傷至少12人，後來遭一名女警開槍擊 斃。

警方昨天表示，6名罹難者中有5人是女性，另有包括一名9個月大嬰兒在內的多名傷者送往醫治療。法新社報導，警方表示，這名嬰兒傷勢嚴重但穩定，不過當地媒體報導，嬰兒的母親送醫後傷重不治。

新南威爾斯州（NSW）助理警察局長庫克 （Anthony Cooke）今天在記者會上向媒體表示：「截至目前為止，我們掌握的任何資訊、我們收到的任何訊息、我們找到的任何證據，或我們蒐集到的情報都沒有表明這是由任何特定動機、意識形態或其他因素所驅使。」

庫克指出，已確定考奇過去曾受精神問題所苦，攻擊案發生後，警方已與考奇的家屬談話。