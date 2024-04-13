特拉維夫、耶路撒冷聽到爆炸聲 來自以色列攔截無人機或飛彈

以色列境內包含首都特拉維夫及約旦河西岸上空傳出爆炸聲，根據CNN地面團隊回報，應該是鐵穹防禦系統攔截無人機或飛彈的聲音。(影片截圖)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗 革命衛隊13日出動上百無人機和發射飛彈攻擊以色列 ，以色列境內包含首都特拉維夫及約旦河西岸上空傳出爆炸聲，根據CNN地面團隊回報，應該是鐵穹防禦系統攔截無人機或飛彈的聲音。

以色列南部區首府貝爾謝巴（Beersheba）、約旦河西岸的死海（Dead Sea）及希布倫（Hebron ），還有緊鄰敘利邊境的戈蘭高地（Golan Heights）均傳出爆炸聲。

耶路撒冷上空傳來巨響，說明以色列防空系統一直在攔截來襲的無人機或飛彈。

另外，CNN及時攝影也捕捉到以色列鐵穹防禦系統在其他地方進行攔截，包含以色列北部的海法（Haifa）以東的哈那頓（Hanaton）上空、拿撒勒（Nazareth）、莫迪因馬加比勒特（Modi'in-Maccabim-Re'ut）等地附近、采法特（Safed），以及戈蘭高地附近。

由於以色列防空系統啟動，許多地區也響起警報聲。