回應以色列挑釁力道小 英智庫分析伊朗扣押貨船2意義

專家分析，伊朗對於以國空襲駐敘利亞大使館，勢必有所回應，然而伊朗在荷姆茲海峽附近扣押商船，「並不完全是預期之內的回應措施，這也是力道相對輕微的回應」。圖為伊朗國旗。路透

以色列一日空襲伊朗 駐敘利亞大使館 ，伊朗已公開威脅報復。伊朗也在13日於荷姆茲海峽附近扣押了國際航運公司Zodiac Maritime旗下貨船MSC Aries。以國商人奧佛（Eyal Ofer）持有該公司部分股權。不過，專家分析，伊朗的回應措施力道相對輕微。

英國天空新聞報導，英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中東和北非專案副研究員梅克爾 伯格（Yoss Mekelberg）表示，以國「公然」對伊朗的挑釁意味著，伊朗預計會有所回應；但伊朗在荷姆茲海峽附近扣押商船，「並不完全是我們預期之內的回應措施，這也是力道相對輕微的回應」。專家指出，伊朗不是覺得他們必須採取一些行動但又不想升高局勢，就是認為扣押商船「只是其他行動的首個行動」。

梅克爾伯格表示，很難得知以國總理內唐亞胡的優先事項是什麼，他在加薩戰爭失去國際社會的許多支持，現在又「激怒伊朗做出反應」。

伊朗將駐敘利亞大使館遇襲歸咎於以國，以國未對此表示負責。梅克爾伯格說：「顯然人們預期……會有個回應，但問題是是什麼樣的回應。」