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金正恩會見趙樂際：朝中關係正發展到新的更高階段

記者陳宥菘／即時報導
中共政治局常委兼中國全國人大委員長趙樂際13日在北韓平壤會見北韓領導人金正恩。新華社
中共政治局常委兼中國全國人大委員長趙樂際13日在北韓平壤會見北韓領導人金正恩。新華社

新華社報導，中共政治局常委兼中國全國人大委員長趙樂際13日在北韓平壤會見北韓領導人金正恩。金正恩表示，鞏固和發展朝中傳統友好合作關係是北韓堅定不移的方針，兩國關係正不斷發展到新的更高階段。趙樂際指出，中國始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，願同北韓一道，推動中朝關係取得更大發展。

據中國外交部消息，趙樂際於11日至13日對北韓訪問，趙已與朝鮮勞動黨中央政治局常委、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海會談。韓聯社指出，趙樂際此訪可能是為了金正恩今年下半年訪問中國做準備。

據報導，趙樂際首先轉達中共總書記習近平對金正恩的親切問候和良好祝願，並指出今年是中朝建交75周年，中朝友誼經受住國際風雲變幻的種種考驗，是雙方共同的寶貴財富。維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係是中方堅定不移的方針。

趙樂際表示，中方願同北韓一道，在兩黨兩國最高領導人戰略引領下，推動雙邊務實互利合作取得新的成果，繼續相互有力支持，維護雙方共同利益。中方願同朝方密切協調配合，共同辦好「中朝友好年」各項活動。

趙樂際強調，中國正依照中共二十大作出的戰略部署，以中國式現代化全面推進強國建設和民族復興偉業。中方願同朝方加強發展對接、深化雙邊合作，不斷豐富中朝關係內涵。

據報導，金正恩請趙樂際轉達對習近平的誠摯問候和良好祝願，並表示，趙樂際此次率團訪問北韓並出席「朝中友好年」開幕式活動，充分體現了習近平對發展朝中關係的友好情誼，有力彰顯了朝中關係根基深厚、牢不可破。

金正恩強調，朝中關係具有深厚歷史傳統，歷經風風雨雨，世世代代傳承。鞏固和發展朝中傳統友好合作關係是朝鮮黨和政府堅定不移的方針。兩國關係正依照新時代的要求，不斷發展到新的更高階段。

金正恩指出，今年是朝中建交75周年暨「朝中友好年」，北韓願同中方加強各領域合作和治國理政經驗交流，深化傳統友誼，譜寫朝中關係新篇章。

據報導，在趙樂際率領的代表團離開平壤時，崔龍海等到機場送行。

北韓 金正恩 習近平

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