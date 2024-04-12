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環團報告：H&M、ZARA用棉與巴西環境破壞有關

中央社巴黎11日綜合外電報導
英國環保團體Earthsight今天表示，國際快時尚巨擘H&M及Zara使用的棉花，來源與巴西的大規模毀林、土地掠奪、貪汙及暴力行為有關連。路透
英國環保團體Earthsight今天表示，國際快時尚巨擘H&M及Zara使用的棉花，來源與巴西的大規模毀林、土地掠奪、貪汙及暴力行為有關連。路透

英國環保團體Earthsight今天表示，國際快時尚巨擘H&M及Zara使用的棉花，來源與巴西的大規模毀林、土地掠奪、貪汙及暴力行為有關連。

法新社報導，Earthsight發布標題為「時尚犯罪」（Fashion Crimes）的報告指出，從衛星影像、法院判決、貨運紀錄和臥底調查等資料發現，這兩大時尚龍頭使用所謂「髒棉」（tainted cotton），因為來自巴西最大兩家農企SLC Agricola及何里塔集團（Horita Group）在環境脆弱的塞拉多（Cerrado）熱帶草原種植。

Earthsight還說，儘管Zara和H&M使用的棉花生產過程涉及種種弊端，但仍獲得主要認證機構「良好棉花」（Better Cotton）列為合乎道德，暴露出後者的監督機制存在「嚴重缺陷」。

塞拉多是地球上生物多樣性最豐富的熱帶草原，但近幾十年來巴西大型農企愈來愈把注意力轉向這片地區，導致其面積加速消失。

Earthsight追蹤到，從2014到2023年，至少有81萬6000噸產自塞拉多的棉花賣給SLC和何里塔經營的農場，而這兩家公司「長久以來有法院禁制令和行賄判決的紀錄，還因夷平了約10萬公頃的塞拉多原野，而合計遭罰數以百萬計美元」。

報告指出，這些有爭議的棉花產自巴西東部的巴伊亞州（Bahia），銷往8家亞洲成衣廠，而這些成衣廠的客戶正包括來自瑞典的H&M和來自西班牙的Zara。

巴西除了是世界最大的牛肉及黃豆出口國，近幾年也崛起成為世界第二大棉花出口國，僅次於美國，但這卻造成塞拉多的環境受到毀滅性破壞。

Earthsight指出，「腐敗、貪婪、暴力和逍遙法外混合在一起帶來的破壞災難，已導致公共土地遭到堂而皇之竊取、地方居民被趕走」。

「良好棉花」透過聲明表示，針對這份報告「所提出令人高度擔憂的議題」，他們已進行了一起獨立稽查，將會把結果摘要對外提供。

Zara母公司Inditex及H&M表示，他們嚴肅看待報告提出的指控，並要求「良好棉花」公布稽查結果。

巴西棉花生產者協會（Brazilian Cotton Producers' Association，ABRAPA）則發布聲明說，他們已與報告有關的棉農合作來提供紀錄及證據反駁指控，「遺憾的是這些（資料）大多遭到忽視」。

聲明並表示：「任何破壞環境保護、侵犯人權及傷害地方社區的行為，巴西棉花生產者協會絕對予以譴責。」

巴西 H&M 瑞典

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