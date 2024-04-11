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侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

編譯周辰陽／即時報導
越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社
越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

越南房地產大亨、萬盛發控股集團（Van Thinh Phat）主席張美蘭（Truong My Lan）被控犯下詐貸詐騙案，造成677兆越南盾（270億美元）損失，11日被法院判處死刑。

英國天空新聞與越媒VnExpress報導，張美蘭案是越南史上最大的一樁詐欺審判。張美蘭與同夥被控在2012至2022年間，非法控制西貢股份商業銀行（SCB），透過數千家幽靈公司及行賄政府官員侵吞資金。BBC說，張美蘭貸款金額達440億美元，衛報說，其中270億美元無法追回，相當於2023年越南GDP的近6%。

張美蘭於2022年10月被捕，也是越南正在進行的反貪行動中最受矚目的案件之一，全案於3月初開庭審理。根據此前新聞，此案牽連甚廣，從中央銀行到政府都有官員涉案，驚動房地產和公司債市場。

越媒報導，胡志明市人民法院法官指出，68歲的張美蘭因犯下賄賂、違反銀行法和挪用公款等3項罪名而受罰。

即使此案金額驚人，但死刑是不尋常的重判。BBC指出，不少人認為，法院可能想要藉此施壓張美蘭，盡可能追回被她侵吞的資金。

張美蘭家人在宣判前就告訴路透，她將會上訴。

根據天空新聞，越共發動了名為「熔爐」的鎮壓貪腐運動，導致數百名政府高官和知名商界領袖面臨起訴或被迫下台。如上任僅一年的國家主席武文賞就因受到貪腐案牽連，3月主動請辭獲准。

越南 房地產 貸款

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