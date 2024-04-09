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日本自衛隊貼文「大東亞戰爭」惹議 修正後重新發文

中央社東京9日綜合外電報導
日本自衛隊在官方X帳號發文時提到「大東亞戰爭」，後刪文並修改重新發文。圖為日本埼玉舉行陸海空自衛隊閱兵式。（新華社）
日本自衛隊在官方X帳號發文時提到「大東亞戰爭」，後刪文並修改重新發文。圖為日本埼玉舉行陸海空自衛隊閱兵式。（新華社）

日本陸上自衛隊第32普通科聯隊日前在社群平台X貼文時，用「大東亞戰爭最大激戰地」來描述硫磺島。二戰後爭議用語引來網友撻伐後，該單位隨即修改並重新發文。

日本時事通信社報導，日本防衛大臣木原稔今天在記者會上表示，陸上自衛隊部隊在社群平台使用「大東亞戰爭」一詞後，現已修正相關用語。

木原說明修正理由時表示，意指太平洋戰爭的大東亞戰爭，「現在一般已不在政府公文書上使用」。

第32普通科聯隊本月5日在社群平台貼文，稱隊員參加硫磺島戰役陣亡將士追悼活動，並稱當地是「大東亞戰爭最大激戰地」。

木原說，針對相關爭議，聯隊方面解釋，「為呈現過去的激戰狀況，所以使用當時的說法，完全沒有其他意思」。

日本放送協會（NHK）也報導，有關太平洋戰爭末期日本與美國爆發激烈戰鬥的硫磺島，陸上自衛隊部隊在社群平台以「大東亞戰爭最大激戰地」發文，此後該部隊表示，由於這個說法可能「招致誤解」，已在4月8日晚間刪文後重發。

日本在二戰期間使用「大東亞戰爭」的說法，但戰後這個說法遭盟軍最高司令官總司令部（GHQ）禁用。

針對5日的貼文，許多日本網友留下「可能正當化侵略戰爭」等批評留言。該部隊為此在8日晚間刪文，之後修正用語並重新發文。

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