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俄暗指法涉莫斯科恐攻 法俄外交關係危在旦夕

中央社巴黎9日專電
法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）表示，如今與俄國領袖對話已不再符合法國利益」。（歐新社資料照）
法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）表示，如今與俄國領袖對話已不再符合法國利益」。（歐新社資料照）

法國與俄羅斯外交關係危在旦夕，法國外長塞儒內昨天受訪時表示，因不滿俄方日前在雙方防長通話紀錄中「滿口謊言」，目前雙方反恐合作已暫停、通話中斷，「與俄國對話已不符法國利益」。

巴黎與莫斯科的對話已經中斷，據法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）昨天接受法國24台（France 24）時表示，「如今與俄國領袖對話已不再符合我們利益」。

造成法俄中斷對話的主要原因來自於法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）3日與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的通話，這也是雙方防長自2022年10月以來首次開通熱線。

正出訪非洲象牙海岸阿必尚（Abidjan）的塞儒內昨天譴責：「（俄方）會後公布的新聞稿，以及其中的通話紀錄，都是謊言」。

原本通話是為了重啟雙方合作，以打擊恐怖主義並向俄羅斯傳遞關於3月22日莫斯科恐攻的「有用資訊」，然而俄方的通話紀錄卻意有所指認為法國和烏克蘭是恐攻背後主使，寫道：「希望法國情報單位沒有參與其中。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4日公開回擊，稱俄方發言「既荒謬又具威脅性」。

塞儒內表示，「和俄羅斯在打擊恐怖主義上的長久合作傳統」已在死亡邊緣，「中止合作，因為這就是俄國在新聞稿中所提議的；照俄羅斯的說法，提議我們不要合作」。

塞儒內指出，「如果要和俄方重啟對話，要先重新建立信任，或許要評估烏克蘭的戰情，才能讓關係重新啟動。現在還不是時候」。

此外，塞儒內也被問及西方再度馳援烏克蘭的可能性。他回覆，歐洲國家將提供長時間的協助，「對歐洲而言，這是生存問題，決定了我們長期的安全風險」。

法國對俄羅斯態度逐漸轉向強硬，從最開始企圖與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對話，勸說並安撫對方不要開戰，到近日甚至表示願意派遣法國士兵到烏克蘭領土協助作戰。

雙方也在即將到來的2024巴黎奧運上隔空開火。法國為表達對烏克蘭的支持，拒絕俄羅斯與白俄羅斯的選手以國家代表隊名義參賽，兩國選手皆須以個人名義參與，且現場也不會有兩國旗幟。

對此，俄羅斯譴責法國決定，揚言將於9月舉辦另一場國際「友誼競賽」與奧運打擂台。馬克宏日前更批評俄羅斯散布「巴黎奧運準備不足」的各種網路假消息試圖抹黑。

白俄羅斯 烏克蘭 巴黎奧運

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