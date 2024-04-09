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南韓國會選舉將登場 5大看點一次掌握

中央社首爾9日綜合外電報導
南韓國會選舉即將登場，工作人員在設置投票箱。(路透)
南韓國會選舉即將登場，工作人員在設置投票箱。(路透)

南韓明天將舉行國會選舉，此時看似毫無關聯的醫師罷工事件、青蔥價格及迪奧名牌包，卻有一大共通點，它們都是選民關注的話題，甚至可能影響選情，以下是法新社整理的5大看點。

醫師罷工潮

數以千計南韓住院醫師自2月20日起發動罷工，迫使多家醫院取消手術和重要治療，已嚴重干擾當地醫療服務長達數周。

這些醫師反對南韓總統尹錫悅提出的醫療改革。這項改革將大幅提高醫學院招生人數，以便培育更多醫生，進而緩解醫師人力不足，並對人口快速老化的社會提供幫助。

調查顯示，儘管罷工造成不便，但社會大眾支持這項改革計畫。首爾當局拒絕與罷工醫師談判，並以法律手段威脅他們復工。

駐澳洲大使惹議請辭

南韓駐澳洲大使李鐘燮於遭貪腐調查期間獲得任命而引發質疑，在上月29日宣布請辭。此一人事任命引發各界抨擊，包括執政黨議員。

正在接受調查的李鐘燮，遭指控在擔任國防部長期間，曾試圖以不當方式影響去年海軍陸戰隊士兵殉職案的調查。

分析家表示，儘管李鐘燮已請辭，但這個難堪的下場可能影響選民，他們對某些高官認為自己凌駕法律的想法很敏感。

第一夫人迪奧（Dior）名牌包醜聞

去年曝光的一段偷拍畫面顯示，南韓第一夫人金建希收受價值2200美元的迪奧名牌包，為丈夫尹錫悅和他所屬的國民力量黨（People Power Party）帶來政治麻煩。

當地媒體稱為「迪奧包醜聞」的這起事件，進一步打擊尹錫悅已在低點的支持度，而且不利國民力量黨奪回國會控制權。

南韓法律明訂公務員及其配偶禁止收取價值超過750美元的物品，因此金建希收受迪奧名牌包恐已觸法。

成為網路迷因的蔥價

經濟是許多選民關注的重點。南韓消費者物價指數持續在3%以上盤旋，蓋洛普（Gallup）民調顯示，尹錫悅振興經濟不力，被視為他在任內招致負評的癥結所在。

尹錫悅3月時為了解民生物價，曾巡視一家超市，他看到一大包青蔥時說，「我去過許多市場，875韓元（約0.65美元）是合理價格」。

然而，蔥價通常是上述價格的3至4倍。當地媒體報導，在尹錫悅視察該店前，商家已對青蔥推出折扣優惠。

尹錫悅對蔥價的評論很快成為各界嘲諷和網路迷因圖的主題，青蔥也成為反對黨號召選民的口號，促使南韓中央選舉管理委員會（NEC）下令禁止選民攜帶青蔥到投票所。

北韓緊張關係

儘管北韓近來發射一系列日益先進飛彈，但南韓對北韓政策未成為候選人在選戰中談論的重要話題。

政治顧問裴康勳（Bae Kang-hun，音譯）認為，原因在於南韓民眾已非常習慣與北韓的緊張關係，所以這已不成問題。

他說，實際上，「民眾對北韓的普遍感受是同情，而非懼怕」，南韓經濟規模約為北韓的40倍大。

不過，首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）警告，平壤當局「可能很快會再次試射…以紀念北韓的政治性節日」。

南韓 北韓 罷工

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