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厄警闖墨使館逮人 厄瓜多前副總統獄中絕食送醫

中央社厄瓜多瓜亞基爾8日綜合外電報導
前副總統葛拉斯目前在瓜亞基爾一家海軍醫院，門口有厄瓜多海軍駐守。(路透)
前副總統葛拉斯目前在瓜亞基爾一家海軍醫院，門口有厄瓜多海軍駐守。(路透)

厄瓜多警方日前衝進墨西哥駐基多大使館，強行逮捕在大使館尋求庇護的前副總統葛拉斯，引發兩國外交齟齬。厄瓜多監獄當局8日說，葛拉斯因拒絕進食送醫治療。

厄瓜多獄政管理機構SNAI聲明指出，54歲的葛拉斯（Jorge Glas）目前在瓜亞基爾（Guayaquil）一家海軍醫院，目前情況穩定，將持續觀察。

厄瓜多警方5日直闖墨西哥大使館，逮捕遭到通緝的葛拉斯。被控犯下貪汙罪的葛拉斯去年12月尋求政治庇護，躲進墨西哥駐厄瓜多大使館。

法新社報導，就在幾個小時前，墨西哥批准他的政治難民身分。

葛拉斯在布魯塞爾（Brussels）的律師告訴法新社說，她擔心葛拉斯的安危，懇求國際社會協助。

SNAI聲明指出，在圭亞斯監獄（Guayas prison）的葛拉斯今天並未回應點名。

獄方表示，葛拉斯在絕食24小時後似乎病倒了，被送進醫院。

地方媒體引述警方報告說，葛拉斯在服用抗抑鬱藥物後處於「自我誘導的昏迷狀態」。

厄瓜多這次突擊墨國大使館，引發一場政治風暴，墨西哥、幾個拉丁美洲國家、西班牙、歐洲聯盟（EU）和聯合國秘書長都譴責厄國，稱此舉違反了1961年規範國際關係的「維也納公約」（Vienna Convention）。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）痛斥這是「真正的獨裁」行為，公然觸犯國際法和墨西哥主權。去年11月上任的諾波亞年僅35歲。

諾波亞今天表示，他願意與墨西哥「解決任何分歧」，但他也為他的政府辯護，稱葛拉斯有逃亡之虞。

2017年，葛拉斯因涉入巴西營建巨擘奧德布雷契（Odebrecht）的重大醜聞，而以貪汙罪名遭到判刑。他後於2022年11月獲准提早出獄，並在去年底躲進墨西哥駐基多大使館尋求庇護。

墨西哥 大使館 庇護

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