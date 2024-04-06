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伊朗展開報復？真主黨稱擊落以色列無人機 以軍空襲訓練營回擊

編譯盧思綸／即時報導

路透和以色列時報報導，兩名黎巴嫩消息人員透露，伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）聲稱擊落以色列無人機後幾個小時後，以軍在當地時間7日凌晨空襲黎巴嫩東部貝卡谷（Bekaa Valley），鎖定攻擊武裝份子訓練營。

消息人士表示，以色列鎖定攻擊真主黨位於敘利亞邊境附近的珍塔村（Janta）一處訓練營。

其中一次空襲瞄準黎巴嫩東部城市巴貝克（Baalbek）附近的薩福利（Safri）小鎮，消息人士補充並未造成傷亡。

真主黨聲稱6日晚間在黎巴嫩領土擊落一架以色列無人機。以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）隨後在社群媒體X表示，該無人機遭到一枚地對空飛彈襲擊後墜毀黎巴嫩領土。

以哈戰爭爆發以來，真主黨頻頻在黎巴嫩南部邊境和以軍零星交火。以軍6日才表示，由於真主黨反覆朝以色列南部社區發射火箭砲，以軍因此空襲真主黨位於黎巴嫩南部的3處據點。

以軍1日出手轟炸位於敘利亞首都大馬士革的伊朗領事館，造成7名伊朗革命衛隊成員罹難，其中包含聖城旅高層指揮官；對此德黑蘭矢言報復。真主黨則表示支持伊朗「懲罰」以色列， 真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）5日也在電視談話中表示即將反擊。

以色列 伊朗 社群媒體

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