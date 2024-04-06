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厄瓜多警方闖墨西哥使館逮人 拉美政府紛譴責

中央社／基多6日綜合外電報導
厄瓜多警方強行闖入墨西哥駐厄瓜多首都基多大使館，逮捕大使館內尋求政治庇護的厄瓜多前副總統葛拉斯（Jorge Glas）。（歐新社）
厄瓜多警方強行闖入墨西哥駐厄瓜多首都基多大使館，逮捕大使館內尋求政治庇護的厄瓜多前副總統葛拉斯（Jorge Glas）。（歐新社）

厄瓜多警方闖入位於首都基多的墨西哥大使館，逮捕遭通緝而躲在使館內的前副總統葛拉斯之後，包括巴西在內的拉丁美洲國家政府今天紛紛譴責厄瓜多，聲援墨西哥。

路透報導，厄瓜多前副總統葛拉斯（Jorge Glas）昨天晚間被捕，墨西哥憤而宣布中止與厄瓜多的外交關係。

54歲的葛拉斯2013到2017年擔任厄瓜多左翼前總統柯利亞（Rafael Correa）的副手，被控涉貪遭當局通緝，去年12月起躲進墨西哥大使館。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）譴責這次不尋常的外交入侵和逮捕是一種「獨裁」行為，違反國際法且侵犯墨西哥主權。

包括左翼的巴西和哥倫比亞、右翼的阿根廷和烏拉圭在內，拉丁美洲各政治派別的政府今天都嚴厲批評了厄瓜多闖入大使館的行為。

巴西政府譴責厄瓜多之舉「明顯違反」禁止對外國大使館發動這類突襲行動的國際準則。

巴西外交部發表聲明，強調巴西利亞當局對墨西哥的支持。聲明指出，厄瓜多闖入墨西哥大使館的舉動「必須遭到強烈譴責，無論其理由為何」。

墨西哥 大使館 巴西

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