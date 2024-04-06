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阿根廷總統態度軟化：民眾若想與中國做生意OK的

記者謝守真／即時報導
阿根廷總統米雷伊選前反中，選後態度對中髮夾彎。（歐新社）
阿根廷總統米雷伊選前反中，選後態度對中髮夾彎。（歐新社）

阿根廷總統米雷伊選前態度反中並控中資介選，競選期間更曾揚言要「與中國斷絕關係」，但就任後米雷伊對中國的態度已有明顯轉變。大陸網路媒體「觀察者網」指出，米雷伊近日受訪談到對華關係時，「語氣遠比競選時『更務實、更溫和』」。

據彭博報導，米雷伊受訪時稱，中國和阿根廷的貿易關係「一點都沒有改變」，他無意改變兩國之間價值180億美元額度的貨幣互換協議。「我們一直說我們是『自由主義者』」，「如果民眾想和中國做生意，他們可以。」

米雷伊在提到兩國合作的太空測控站項目時提到，美國不時無端質疑該項目，宣稱該項目對美國構成「威脅」。他表示，阿根廷政府正就計畫檢查開始與中方進行磋商，將對相關狀況進行研究，「這也不是問題」。

彭博提到，在現實狀況下，米雷伊想改變阿根廷受到高度監管的經濟，讓阿國擺脫貧困且抑制通貨膨脹。然而，「若沒有中國，他將很難達到這點」。

中國的貿易和投資現已推動著阿根廷經濟的大部分領域，從大宗商品、能源到銀行業等各領域。中國資助阿根廷數十個基礎設施項目。據新華社早前報導，米雷伊在就任次日即會見大陸國家主席習近平的特使，並強調將繼續堅定奉行「一中原則」。

但去年8月競選期間，米雷伊在接受彭博訪問時曾主張凍結與中國的關係。他並稱，「中國人民沒有自由可言，他們不能做自己想做的事，一旦做了就會送命」。他還以「刺客」（assassin）比喻中國，並反問「你們願意和刺客交易嗎？」

彭博認為，「在貿易、融資和安全問題上，世界各地的發展中國家都在努力選擇『效忠』美國還是中國，沒有比阿根廷更艱難的了。」鑑於阿根廷當下通膨率已達276%，主權債券違約的歷史及過去10年6次經濟衰退，這都使得該國在經濟上比任何拉丁美洲鄰國都更加依賴中國，「特別是美國在拉美地區的影響力已不如中國」。

此外，有分析指，若與中國關係破裂，受損害的恐將是阿根廷。在經濟上，阿根廷央行越發依賴貨幣互換來支撐披索，在去年7月美元供應減少的狀況下，阿根廷政府用人民幣償還IMF部分欠款。「如果未來中阿關係惡化，中國停止採購阿根廷的肉類和其他產品，阿根廷對中國的現有貿易逆差也可能繼續擴大。」

根據彭博經濟研究的數據，中國已是阿根廷第二大出口市場，僅次於鄰國巴西，中國同時也是阿根廷的主要進口來源國。另，中國還是阿根廷未加工大豆的最大買家，同時是參與阿根廷鋰礦資源的關鍵。

貨幣 太空 一中原則

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