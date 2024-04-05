染禽流感？南極至少530隻企鵝集體亡 恐有數千隻已病死

阿德利企鵝的檔案照。（路透）

路透報導，澳洲 聯邦大學一份聲明指出，他們上月進行的一次南極考察研究，發現至少532隻死亡的阿德利企鵝，甚至估計實際上已有上千隻阿德利企鵝死亡。該大學指出，儘管科學家們懷疑是禽流感 殺死了這些企鵝，但現場的測試結果沒有定論。目前樣本已被運送至實驗室，研究員希望在未來幾個月內提供問題的解答。

路透指出，自禽流感2022年傳播到南美洲以來，這種疾病在野生動物間的傳播比以往更猛烈，南極也在今年2月發現首起禽流感病例。

參加最近南極考察研究的澳洲聯邦大學野生動物生物學家梅根．德瓦（Meagan Dewar）表示：「這可能對已經受到氣候變遷 和其他環境壓力的野生動物產生重大影響。」

德瓦告訴路透，他們在南極赫羅伊納島（Heroina Island）發現死亡的阿德利企鵝在攝氏零度以下的氣溫被凍成固體，並被白雪覆蓋。德瓦和一小群研究員無法統計這麼大的島嶼上總共有幾具企鵝遺體，但估計在接下來數周至數月，可能會統計出其時有上千隻企鵝死亡。

據悉每年約有28萬隻企鵝會在赫羅伊納島繁殖。但德瓦表示，研究團隊抵達時，活著的企鵝已經完成繁殖離開了。

德瓦的研究團隊也確實在南極半島和鄰近三個島嶼賊鷗屬海鳥（skua seabirds）身上發現H5型禽流感病毒。賊鷗平常以企鵝蛋和雛鳥為食。

科研組織英國南極勘測（BAS）指出，南極每年約有2000萬對企鵝繁殖交配。其中就包括皇帝企鵝。科學家憂心，隨著氣候變遷導致海冰減少，皇帝企鵝恐到本世紀末前就幾乎滅絕。2022年一場海冰融化曾造成數千隻皇帝企鵝雛鳥被淹死。德瓦說，現在又加上禽流感威脅，「皇帝企鵝可能會在明年春季受影響」。