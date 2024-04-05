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染禽流感？南極至少530隻企鵝集體亡 恐有數千隻已病死

編譯羅方妤／即時報導
阿德利企鵝的檔案照。（路透）
阿德利企鵝的檔案照。（路透）

路透報導，澳洲聯邦大學一份聲明指出，他們上月進行的一次南極考察研究，發現至少532隻死亡的阿德利企鵝，甚至估計實際上已有上千隻阿德利企鵝死亡。該大學指出，儘管科學家們懷疑是禽流感殺死了這些企鵝，但現場的測試結果沒有定論。目前樣本已被運送至實驗室，研究員希望在未來幾個月內提供問題的解答。

路透指出，自禽流感2022年傳播到南美洲以來，這種疾病在野生動物間的傳播比以往更猛烈，南極也在今年2月發現首起禽流感病例。

參加最近南極考察研究的澳洲聯邦大學野生動物生物學家梅根．德瓦（Meagan Dewar）表示：「這可能對已經受到氣候變遷和其他環境壓力的野生動物產生重大影響。」

德瓦告訴路透，他們在南極赫羅伊納島（Heroina Island）發現死亡的阿德利企鵝在攝氏零度以下的氣溫被凍成固體，並被白雪覆蓋。德瓦和一小群研究員無法統計這麼大的島嶼上總共有幾具企鵝遺體，但估計在接下來數周至數月，可能會統計出其時有上千隻企鵝死亡。

據悉每年約有28萬隻企鵝會在赫羅伊納島繁殖。但德瓦表示，研究團隊抵達時，活著的企鵝已經完成繁殖離開了。

德瓦的研究團隊也確實在南極半島和鄰近三個島嶼賊鷗屬海鳥（skua seabirds）身上發現H5型禽流感病毒。賊鷗平常以企鵝蛋和雛鳥為食。

科研組織英國南極勘測（BAS）指出，南極每年約有2000萬對企鵝繁殖交配。其中就包括皇帝企鵝。科學家憂心，隨著氣候變遷導致海冰減少，皇帝企鵝恐到本世紀末前就幾乎滅絕。2022年一場海冰融化曾造成數千隻皇帝企鵝雛鳥被淹死。德瓦說，現在又加上禽流感威脅，「皇帝企鵝可能會在明年春季受影響」。

流感 澳洲 氣候變遷

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