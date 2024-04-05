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加盟商挺以軍惹議 麥當勞將買回以色列225間門市

中央社芝加哥4日綜合外電報導
麥當勞今天宣布，將收回以色列225間麥當勞門市的所有權。圖為示意圖。(Pexels)
麥當勞今天宣布，將收回以色列225間麥當勞門市的所有權。圖為示意圖。(Pexels)

美國速食業龍頭麥當勞McDonald's）今天宣布，正向以色列加盟商Alonyal公司買回經營權，亦即收回以色列225間麥當勞門市的所有權。

路透社報導，Alonyal於以色列擁有麥當勞經營權長達30年，在當地營運225間麥當勞門市，雇用超過5000名員工。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日襲擊以色列後不久，Alonyal宣布將免費提供餐點給以色列官兵。此後，麥當勞就一直受到抵制和抗議。

麥當勞是全球連鎖速食業者，但在世界各地的門市通常是由當地企業掌有經營權並自主營運。

麥當勞負責國際發展授權市場的主管賽普爾（Jo Sempels）今天說道：「麥當勞仍致力經營以色列市場，並確保員工和顧客未來在這個市場都能獲得正面體驗。」

根據Alonyal執行長帕當（Omri Padan）的說法，未來幾個月這項交易完成後，麥當勞將掌有Alonyal的餐廳門市及業務，且留下Alonyal旗下員工。

麥當勞與Alonyal並未公布交易的相關條款。麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）今年1月坦承，以哈衝突對麥當勞在中東及其他地區的部分市場造成顯著衝擊。

麥當勞 以色列 McDonald's

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