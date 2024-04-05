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AI時代降臨 調查：企業未來5年間將減少僱員

中央社蘇黎世5日綜合外電報導
圖為加州餐廳CaliExpress，AI機器人在後廚準備餐食。(歐新社)
圖為加州餐廳CaliExpress，AI機器人在後廚準備餐食。(歐新社)

全球最大人力資源服務公司之一藝珂集團（Adecco）今天公布最新調查，凸顯人工智慧（AI）將為工作場所帶來的劇變。據調查，AI將導致許多公司在未來5年期間減少員工數量。

路透社報導，藝珂指出，根據一份針對全球2000家大企業高層進行的調查，由於AI科技，約41%高階主管預計將減少團隊人數。

生成式AI可以根據開放式提示詞生成文本、照片和影片，人們既期待它能消除重複性任務，又擔憂它會淘汰一些工作。

科技公司近幾個月展開了一波裁員潮，包括全球科技巨擘谷歌（Google）和微軟（Microsoft），因為它們將焦點轉向開發AI，像是美國新創公司OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT和Google聊天機器人Gemini等系統。

藝珂這項調查是針對AI主題進行的最大規模調查之一，在此之前，世界經濟論壇（World Economic Forum）2023年一項研究指出，25%企業預估AI會導致裁員，而50%企業認為這項科技將創造新的工作崗位。

儘管大部分接受藝珂調查的高階管理人員認為，AI將帶來巨大改變，但其中絕大多數人也表示，他們還沒完全熟悉如何運用這項科技。

藝珂執行長馬丘爾（Denis Machuel）告訴路透社：「幾乎所有工作都會以某種方式受到AI影響。AI可以是就業殺手，也可以是工作崗位的創造者。」

馬丘爾說道：「10年前，人們非常擔心許多工作將因為數位化被摧毀，實際上，數位化世界反而創造許多工作崗位。我們相信，因AI創造的就業機會和被摧毀的職業之間將會達成平衡。」

馬丘爾表示，企業需要訓練員工利用AI工作，為這種動盪做好準備，而非仰賴從外部招聘的專家。

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