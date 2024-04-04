肯亞當局擬禁TikTok 使用人數冠全球 憂負面影響

TikTok在肯亞當地大受歡迎，引發政府考慮對其提出限制。(路透)

社群媒體TikTok 近年在多個國家受到限制，在該平台擁有大量使用者的肯亞，或將成為下一個對此平台提出限制的國家。

自TikTok於2016年進入肯亞，使用人數快速增長，成為該國使用率極高的社群媒體之一。根據路透新聞學機構發布的「2023年數位新聞報告」，肯亞的TikTok使用者人數領先全球，占全球使用者的54%。

TikTok母公司為中國字節跳動（ByteDance），近年深陷侵犯隱私權及國家安全的爭議。包括在美中科技影響下，眾院 今年3月通過法案，要求字節跳動出售TikTok，否則就會在美國禁用。

香港《南華早報》指出，該平台受歡迎的程度，讓肯亞當局考慮是否進行更多監管。內政部長金迪基（Kithure Kindiki）表示，政府認為TilTok並未好好遵守該國資料保護及個人隱私的相關法律。

根據路透訪問，金迪基認為TikTok已對肯亞造成極大的負面影響，「犯罪分子會透過平台散布惡意資訊，或是欺騙肯亞人進行詐騙交易。」

根據南華早報報導，肯亞的資料保護律師姆布古（James Mbugua）對可能推出的禁令提出不同看法，他說，「肯亞應該小心不要陷入東西方霸權之爭。」他也提到，這種審查制度可能會為肯亞言論及媒體自由帶來負面影響。