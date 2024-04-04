我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩人道工作者遇害後 拜登及內唐亞胡將首度通話

花蓮地震第10名罹難者 旅外台人返鄉旅遊卻遭憾事

芬蘭校園槍擊1死2傷 未成年嫌犯稱遭霸凌犯案

中央社斯德哥爾摩4日專電
芬蘭首都赫爾辛基郊區萬塔市（Vantaa）的維耶托拉學校（Viertola school）2日發生槍擊案。（路透）
芬蘭首都赫爾辛基郊區萬塔市（Vantaa）的維耶托拉學校（Viertola school）2日發生槍擊案。（路透）

芬蘭一所校園發生槍擊案釀1死2傷，12歲嫌犯遭逮捕後向警方表示，因為受到霸凌而犯案。警方指出，嫌犯當時還威脅其他3名另一所學校的學童，因此將進一步進行調查。

芬蘭首都赫爾辛基郊區萬塔市（Vantaa）的維耶托拉學校（Viertola school）2日發生槍擊案，1名12歲男童不幸喪生，2名12歲女童重傷，目前還在醫院接受治療。嫌犯犯案後，當天在距離學校約4公里外的郊區西爾塔馬基（Siltamaki）被捕。

芬蘭警方確認嫌犯為12歲的芬蘭籍公民，喪生的男童和受傷的女童們也都是芬蘭籍，其中一名持有科索沃（Kosovo）雙重國籍。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，這名12歲嫌犯是新生，年初才進入該所學校就讀，就讀時間大約11周。

報導引述芬蘭警方表示，初步調查嫌犯手機與電腦發現，槍擊案應該是經過事前計畫，但未透露更多細節，至於如何取得做案槍枝還在調查。警方呼籲各界不要聽信甚至散布社群上有關槍擊案事件的謠言，以免觸法。

維耶托拉學校在事件發生後，學校依舊運作，學生照常到校，但縮短上課時間，並且在各個班級都會有「危機處理人員」進駐，跟學生討論這個事件與他們的感受。

萬塔市基礎教育局局長卡洛（Ilkka Kalo）說，希望學生都能到校，家長也能在家裡跟孩子討論學校發生的事，學生到校後可以繼續跟師長討論，若有需要，平常的學習可以先暫停，一切以學生的需求為優先。

萬塔市政府也在放學後召開緊急會議，與家長和學生討論這起事件，並提供協助陪伴受到事件影響的學生與家庭。

芬蘭過去發生過2次校園槍擊案，分別在2007、2008年，嫌犯的年齡分別是18歲與22歲，且都在犯案後自戕身亡。

槍擊 教育局

上一則

全國唯一烏克蘭出生國會議員 不再支持對烏軍援

下一則

北約成立75周年 秘書長：歐洲更安全美國更強大

延伸閱讀

28歲麥凱萊接任芝交響樂團音樂總監 1891成立來最年輕

28歲麥凱萊接任芝交響樂團音樂總監 1891成立來最年輕
王羽佳前男友、28歲麥凱萊 成芝交響樂團最年輕音樂總監

王羽佳前男友、28歲麥凱萊 成芝交響樂團最年輕音樂總監
芬蘭校園槍擊1死2重傷 槍嫌及受害者皆12歲

芬蘭校園槍擊1死2重傷 槍嫌及受害者皆12歲
民宿老闆槍擊數位部 網路竟叫好喊「周處除三害」

民宿老闆槍擊數位部 網路竟叫好喊「周處除三害」

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
CNN報導，在前線作戰的烏軍抱怨，他們的「星鏈」服務遭遇連線問題，並表示有更多俄軍使用「星鏈」。（路透）

更多俄軍在前線使用「星鏈」 烏軍用無人機摧毀

2024-03-29 21:40
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44

超人氣

更多 >
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢

用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢
賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤

賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤
不是說加強富豪查稅？IRS新增稽查 63%針對年薪20萬以下

不是說加強富豪查稅？IRS新增稽查 63%針對年薪20萬以下