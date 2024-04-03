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中資財團疑接受補貼投標光電園區 歐盟展開調查

中央社布魯塞爾3日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）今天宣布要對涉嫌接受補貼的兩間中資太陽能板財團進行調查，歐洲聯盟擔憂接受補貼使兩家中資財團的投標報價能低於歐盟企業。（路透）
歐洲聯盟（EU）今天宣布要對涉嫌接受補貼的兩間中資太陽能板財團進行調查，歐洲聯盟擔憂接受補貼使兩家中資財團的投標報價能低於歐盟企業。（路透）

歐洲聯盟（EU）今天宣布要對涉嫌接受補貼的兩間中資太陽能板財團進行調查，歐洲聯盟擔憂接受補貼使兩家中資財團的投標報價能低於歐盟企業。

法新社報導，這些調查是依據去年7月生效的新規進行，目的在於防止外國補貼破壞歐盟27國的公平競爭。

歐盟執委會（European Commission）表示：「執委會將評估相關的經濟營運商是否確實受益於不公平優勢，進而贏得歐盟的公共合約。」

正在接受調查的是兩個財團，其中一個財團包含羅馬尼亞的Enevo集團，也包括中國隆基綠能科技公司的德國子企業。隆基公司是全球最大的太陽能電板製造商。

第2個財團則由中國國營企業上海電氣集團全資擁有和掌控的兩間子公司所組成。

去年新規要求在歐盟的公共採購招標中，若合約總價超過2億5000萬歐元，且投標公司於過去3年內獲得至少400萬歐元的外國財政捐助，則公司必須通知歐盟執委會。

歐盟執委會的聲明指出：「歐盟執委會認為有理由對兩個投標方展開深入調查，因為有足夠跡象表明，兩個投標方都獲得扭曲歐盟內部市場的外國補貼。」

這兩間財團已申請在羅馬尼亞設計、建造和營運一座光電園區，裝置容量為110百萬瓦，其中部分資金由歐盟方面挹注。

歐盟 綠能 德國

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