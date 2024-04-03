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仁愛暗沙「君子協定」疑雲 菲防長：勿落中國陷阱

中央社馬尼拉3日專電
圖為菲律賓於1999年擱淺在仁愛暗沙（中國稱為「仁愛礁」）上的「馬德雷山號」登陸艦。（路透）
圖為菲律賓於1999年擱淺在仁愛暗沙（中國稱為「仁愛礁」）上的「馬德雷山號」登陸艦。（路透）

菲律賓前總統發言人指菲中存在「君子協定」，即不改變仁愛暗沙現狀，引發軒然大波。菲律賓防長鐵歐多洛發表公開信，呼籲菲國民眾勿落入陷阱，忘記中國正在南海侵害菲國主權。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在位時的發言人羅奎（Harry Roque）近日表示，馬尼拉和北京在杜特蒂任內達成維持仁愛暗沙現狀的「君子協定」，即菲方補給船僅運送食物、飲水等補給品，不會運送建材，或是在仁愛暗沙建設或補強擱淺的菲律賓軍艦。

馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。

由於馬德雷山號逐漸鏽蝕，菲方開始試圖加固這艘軍艦，避免其鏽蝕沉沒。中方則部署海警與海上民兵船攔阻菲國船隻靠近仁愛暗沙，阻撓菲方運送補給，雙方對峙衝突不斷，使仁愛暗沙成為南海熱點。

針對中方指稱，菲方「多次明確承諾拖走」馬德雷山號，羅奎予以否認，指杜特蒂並未向北京做出這項承諾。

不過，羅奎的說法仍在菲國政壇引發軒然大波。菲律賓國家安全會議助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）3月27日說，國安會對所謂的「君子協定」一無所知；若這樣的協議真的存在，「就會侵害違背我們國家主權」。

菲國參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）今天提交決議案，要求參議院調查羅奎聲稱當時杜特蒂政府跟北京存在「君子協定」的說法。

她表示，這項謠傳的協議是叛國行為。當中國多次攻擊菲律賓赴仁愛暗沙補給任務，這份虛假協議只會為北京提供更多藉口來維護其主張。

洪迪薇說：「如果這份協議屬實，看來杜特蒂真的交出了菲律賓的領土（給中國）。」

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）2日發布公開信表示：「致菲律賓同胞，雖然我們了解，在是否就馬德雷山號和愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）與中國達成所謂的君子協定上，問責非常重要，但我們菲律賓人絕不能忘記這個事實，對我們在西菲律賓海權利的主要威脅，是中國政府的非法活動。」

中華民國、中華人民共和國和菲律賓都主張擁有仁愛暗沙和黃岩島（又稱民主礁）等南海地物主權。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

鐵歐多洛說：「讓我們不要落入中國宣傳設下的陷阱，將爭論焦點集中在所謂的承諾上，轉移對中國政府的注意力，（以至於）允許他們自由地繼續在我們的專屬經濟海域進行非法活動。」

杜特蒂 中華民國 國防部

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