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花蓮強震 日本專家：沖繩也有大地震可能性

中央社記者東京3日專電
花蓮東部外海3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台多處傳出災情、餘震不斷。花蓮市晚間有民眾聚集在一塊，認真關注有關震災的電視新聞報導。中央社
花蓮東部外海3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台多處傳出災情、餘震不斷。花蓮市晚間有民眾聚集在一塊，認真關注有關震災的電視新聞報導。中央社

花蓮今天上午發生規模7.2強震，日本地震學專家表示，沖繩也有發生同樣規模地震的可能性，呼籲民眾提高防災意識。

琉球大學理學部教授中村衛接受琉球電視台訪問表示，這次地震是「逆斷層型」地震，海底的岩盤隆起向上抬升，引發地震與海嘯。位於這次震央附近的沖繩，必須特別留意。

日本政府在2022年曾經推估，與那國島周邊地區在30年內發生規模7至7.5左右大地震的機率超過90%。此外，根據日本政府在2020年發表的地震預測地圖，沖繩本島在30年內發生震度6弱以上大地震機率為26%。

中村衛表示，沖繩和台灣這次強震一樣，也有發生地震、海嘯的可能性，民眾應該做好對應。除了確保建築物的安全性之外，也應該固定家中容易傾倒物品。

此外，海嘯波浪可能因為地形結構被抬起，造成增幅，不能因為只有30公分的海嘯而大意。他也指出，躲避海嘯的時候，與其跑到很遠的地方，應該就近選擇高樓。

針對此次花蓮強震，日本氣象廳警告未來可能發生類似地震。氣象廳職員表示：「尤其是在未來2、3天內，將會發生許多規模較大的地震。」如果海底爆發大地震，要特別留意海嘯發生，提醒民眾提前做好準備，了解發布海嘯警報時的疏散路線。

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